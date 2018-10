Padla s postelje; danes brez vode ali elektrike

16.10.2018 | 07:00

Minulo noč ob 2.24 uri je v Koštialovi ulici v Novem mestu starejša obolela oseba padla s postelje. Pomagali so ji gasilci GRC Novo mesto.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Hudo, Gorenje Kamence in Daljni Vrh v občini Novo mesto, da danes ne bo pitne vode zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo avtocisterna.

... ali elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 13.00 uro na območju TP GORA V VRHEH izvod VRHE.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH, TP KNEŽINA, TP IVANIČ, TP GORENJI SUHOR PRI VINICI, TP SUHOR IGM (KAMN.), TP STARA LIPA 2;

- od 8.30 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA na izvodu Nova Lipa.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVEC, TP ŠAHOVEC, TP KORITA in TP ARTMANJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Dobrava med 8:30 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Pišece Orehovec 2, Vitna vas, Predislavc in Podgorje Okrog med 7:30 in 14:30 uro.

