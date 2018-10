Forma viva v Trebnjem

16.10.2018 | 10:15

Dejan Smuk ob eni od skulptur, ki je že postavljena na območju, kjer bodo uredili kulturni park. (Foto: R. N.)

Trebnje - Več skulptur, ki so nastale na trebanjskih taborih likovnih samorastnikov in zdaj samevajo v depojih, bodo razstavili na prostem. Krajevna skupnost Trebnje bo v sodelovanju z občino ter tamkajšnjim centrom za izobraževanje in kulturo (CIK) v naslednjih dveh letih uredila tako imenovano Forma vivo, s katero bodo Trebnje počastili kot mesto naivne umetnosti.

Predsednik trebanjske krajevne skupnosti, ki je nosilka projekta, Dejan Smuk je pred dnevi z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisal pogodbo o sofinanciranju. Kot pravi, so na razpisu evropskega sklada za regionalni razvoj dobili malo manj kot 70.000 evrov, kar predstavlja 85 odst. celotne investicije. Ob tem je dodal, da je krajevna skupnost prvič v svoji zgodovini prišla do nepovratnega evropskega denarja.

»Najprej bomo uredili območje med policijo in CIK, nato pa še s pomočjo občine območje za zdravstvenim domom,« pojasnjuje Smuk. Trebnje bo dobilo sodoben kulturni park, v katerem bodo razstavljene skulpture likovnih samorastnikov, obenem pa bo to tudi mesto za druženje kulturnikov. Del parka je namreč zasnovan tudi kot stalni prostor za manjše predstave, recitale in preostale kulturne prireditve, kar v mestu manjka. »Za kulturo bomo naredili en lep korak naprej,« je prepričan Smuk.

V kratkem se bodo lotili priprave projekta za izvedbo, nato pa bodo objavili javni razpis za izbiro izvajalca. Projekt naj bi zaključili do leta 2020, v Trebnjem pa v prihodnje načrtujejo postavitev skulptur po vsem mestu.

Direktorica CIK, v okviru katerega deluje trebanjska galerija, Patricija Pavlič pozdravlja odločitev, da bo prišlo do uresničitve projekta, za katerega so po besedah Smuka že leta 2015 pripravili idejno zasnovo. Obiskovalci Trebnjega bodo tako že od daleč opazili, da mesto ceni in neguje kulturo, je še dodala Pavličeva.

Medgeneracijski park

Krajevna skupnost Trebnje je pred tremi leti pripravila tudi idejno zasnovo za projekt medgeneracijskega parka. »Ugotovili smo, da v Trebnjem primanjkuje prostorov, kjer bi se lahko družili starejši in mlajši,« pravi Smuk. Medgeneracijski park, v katerem bi bilo tudi balinišče za upokojence, hiške na drevesu in druga didaktična igrala, so predvidevali umestiti na območje nekdanje tržnice, a občina je kasneje z novo prometno študijo ugotovila, da bi ravno skozi park potekala nova cesta, ki bi se navezala na most čez železniško progo pri današnjem kulturnem domu. Zato so medgeneracijski park, ki naj bi bil po besedah Smuka naslednji večji projekt lokalne skupnosti, prestavili na novo lokacijo, in sicer v območje Temenice. Kje natančno, še ni znano, a obstaja več mikrolokacij, pravi predsednik krajevne skupnosti. V sklopu tega želijo urediti tudi rekreacijsko učno pot, ki jo načrtujejo že dolgo.

Članek je objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista.

R. N.