Ekskurzija v Idrijo

16.10.2018 | 10:50

Mirna Peč - V tednu otroka (med 1. in 5. oktobrom) je na naši šoli potekalo več dejavnosti za učence; to je bil teden brez domačih nalog in teden, ko smo poudarjali prosti čas. Potekale so športne aktivnosti, ogledali smo si gledališko predstavo in se odpravili na več ekskurzij.

Učenci 8. in 9. razreda smo se v ponedeljek, 1. oktobra, odpravili na ekskurzijo v Idrijo. Najprej smo se ustavili v Antonijevem rovu, v rudniku živega srebra. Popeljali so nas 300 metrov globoko. Tam smo spoznali težko delo rudarjev, videli dragocene kapljice živega srebra in si ogledali podzemno kapelo svete trojice. Po ogledu rudnika smo se napotili proti mestu. Obiskali smo grad Gewerkenegg, ki je danes spremenjen v muzej. V njem smo izvedeli še nekaj drugih dejstev o zgodovini Idrije, o značilnostih živega srebra in veliko informacij o čipkah in razvoju čipkarstva na Idrijskem.

Nazadnje smo se odpravili v partizansko bolnišnico, imenovano bolnica Franja, ki leži v ozki soteski potoka Pasice. V njej smo izvedeli o času druge svetovne vojne, o partizanskem gibanju in o poškodbah vojakov in njihovem zdravljenju v tej bolnišnici. Večini učencev je bil ta del izleta najbolj všeč.

Skozi Poljansko dolino in Škofjeloško hribovje smo se polni novih spoznanj in vtisov odpeljali proti Mirni Peči. Ekskurzija nam bo zagotovo ostala v lepem spominu.

Urša Matoh, Eva Zupančič, Ema Gracel, 8. r.

Foto: arhiv OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč

