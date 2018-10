Eko dan na OŠ Toneta Pavčka

16.10.2018 | 11:00

Mirna Peč - V soboto, 13. oktobra, smo imeli na šoli eko dan. Učenci razredne stopnje so ustvarjali v razredih s svojimi razredničarkami. Nastale so jesenske vaze, leseni zabojčki, »pliškoti« in figure iz brisač, mobile iz zgoščenk in ostankov volne, verižice iz odpadnega usnja, inovativni pa so bili tudi pri zapisu ekoloških misli.

Učenci od 6. do 9. razreda smo imeli različne delavnice, na katerih smo izdelovali uporabne izdelke iz odpadnih materialov. Na delavnicah smo delali naravna čistila in ptičje hišice, šivali smo torbe in vrečke za zelenjavo, izdelovali sveče. Pekli smo kostanj, sirov burek, jabolčni zavitek, žemljice in več vrst kruha. Izdelovali smo tudi zdrave, eko namaze. Imeli smo menjalnico oblačil in igrač. Zbirali smo baterije, zamaške in papir. Na delavnicah so se nam pridružili dedki in babice, ki so nam pomagali pri izdelavi izdelkov.

Pri malici smo učenci dobili steklenice. Z željo, da bi na šoli uporabljali čim manj plastike in posledično ustvarjali čim manj plastičnih odpadkov, je šola za vse učence nakupila steklenice. Tako učenci ne bomo več dobivali sokov v tetrapakih in vode v plastenkah, ampak bomo pili svežo vodo, ki si jo bomo natočili na pitnikih.

Po končanih delavnicah smo imeli tržnico, na katero so bili vabljeni starši, sorodniki, prijatelji. Pripravili smo kratek program, za dedke in babice, ki so nam pomagali v delavnicah, pa tudi pogostitev.

Dan je hitro minil. Učenci pa smo bili veseli, ker smo se naučili veliko novega o ekologiji, odpadni material pa uporabili za nekaj novega in izvirnega.

Ema Gracel, 8. b, foto: Mia Oberc, 9. a,

OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč