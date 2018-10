Spreminjamo svet na bolje

16.10.2018 | 11:10

Ye Youn iz Kambodže, ki ji novomeški dijaki pomagajo pri šolanju

Mladi dobrodelni botri

Novo mesto - Dijaki 3. letnika programa ekonomski tehnik na Ekonomski šoli Novo mesto smo se lani pri predmetu ekonomska geografija, ki ga poučuje prof. Cvetka Vodnik, odločili, da bomo sodelovali z Misijonskim središčem Slovenije in postali botri 20-letni siroti Ye Youn iz Kambodže.

S sošolci zdaj že 2. leto omogočamo šolanje deklici, ki je pri rosnih 8 letih prvič prestopila prag sirotišnice v Phnom Penhu, medtem ko sta starejša sestra in brat ostala pri starih starših. Tisto leto je Ye morala odrasti in pozabiti na svoje sanje. Vendar dijaki 3. B tega nismo dovolili. Njeni usodi smo se zoperstavili in v Youn spet obudili otroške sanje. Začeli smo ji plačevati šolanje, ki na mesec znaša 15 evrov, kar pomeni 180 evrov letno. S tem denarjem je poskrbljeno za njene stroške šolanja, šolsko uniformo, malico in kosilo ter osnovno zdravstveno oskrbo. Z našo pomočjo bo Youn oktobra začela obiskovati 2. letnik (14. razred v Kambodži) šole za prehrambno tehnologijo in hotelske storitve v Phnom Penhu. Kako malo je včasih potrebno, da nekoga osrečiš …

Hvaležni smo za priložnost, da lahko sodelujemo v projektu in da skupaj rastemo v ponosne, odgovorne in humane svetovljane. To nam pomeni zelo veliko.

Sara Cajnar, predstavnica botrstva v 3. B,

Ekonomska šola Novo mesto