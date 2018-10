Dvorana, vrtec in župnijski urad pod eno streho

16.10.2018 | 17:00

Jože Slivšek, Miran Stanko in Mitja Markovič ob podpisu pogodbe o skupnem vlaganju v nov večnamenski objekt. (Foto: B. B.)

Krško, Zdole - Na Zdolah bodo naslednji teden uradno prevzeli novozgrajeni pločnik skozi osrednji del naselja, hkrati pa bo stekla tudi gradnja novega večnamenskega doma. V ponedeljek so namreč župan občine Krško Miran Stanko, predsednik KS Zdole Jože Slivšek in upravnik župnije Zdole Mitja Markovič podpisali pogodbo o sofinanciranju novega večnamenskega objekta.

V pritličju stavbe (spodnja etaža bo imela bo okoli 700 m2) bodo uredili dvorano za 120 ljudi, manjšo sejno sobo, čajno kuhinjo, sanitarije in prostore župnijskega urada, v nadstropje pa se bo iz Doma Bena Zupančiča preselil dvooddelčni vrtec. Poleg tega je družba Rudar Senovo že izrazila interes, da v mansardi novega objekta uredi dve stanovanji.

Kot je ob podpisu pogodbe o sofinanciranju povedal Stanko, bodo objekt letos zgradili do tretje gradbene faze, dokončali in predali v uporabo pa naj bi ga do konca naslednjega leta. Celotna naložba je ocenjena na 755.000 evrov, k čemur bo KS Zdole prispevala 300.000 evrov, župnija 40.000 evrov, preostanek oz. dobrih 400.000 evrov pa bo zagotovila krška občina.

Na Zdolah so brez svoje dvorane že kakih 10 let. Do takrat so jo imeli v Domu Bena Zupančiča, a so jo ob odprtja drugega oddelka vrtca preuredili v telovadnico za malčke. Možnost, da v kraju ponovno dobijo prostor za prireditve in druženje se je pokazala v sklopu prenove državne ceste skozi Zdole, ki se je začela leta 2017. Občina je takrat za potrebe širitve ceste in gradnjo pločnika kupila dotrajano župnišče in ga porušila, saj se je takratni župnik ravno upokojil in odšel v Maribor, novega pa niso dobili, ampak je oskrbo zdolske župnije prevzela župnija Videm ob Savi.

Ker je župnija ostala brez župnika, gradnja novega župnišča ni bila smiselna, pravi videmski župnik Markovič, ki upravlja tudi zdolsko župnijo. Sprva so sicer razmišljali o lastni stavbi, saj je videmska župnija staro župnišče na Zdolah uporabljala tudi za različne dejavnosti mladih, duhovne vikende in podobno, a so se z občino in krajevno skupnostjo kmalu dogovorili, da bodo imeli za te potrebe v novem večnamenskem objektu poleg lastne pisarne občasno na voljo tudi dvorano in druge prostore KS.

»Taka rešitev je optimalna za vse,« poudarja prvi mož KS Zdole Slivšek. Temeljite obnove bi bil namreč potreben tudi Dom Bena Zupančiča, v kateri deluje vrtec, a bi bila sanacija več kot 120 let stare stavbe zelo draga, zato se je gradnja novega objekta pokazala za bolj smiselno, sploh ker je KS v minulem desetletju prav v ta namen prigospodarila zajeten kupček denarja.

Kaj bo z Domom Bena Zupančiča po selitvi vrtca v nove prostore, za zdaj še ni jasno. Slivšek pravi, da bodo skušali poiskati kakega investitorja, morda za ureditev doma starejših, če pa interesa ne bo, ga bodo porušil, saj stavba ni spomeniško zaščitena, krajevna skupnost pa je ne potrebuje.

Kot je še povedal Slivšek, bodo na Zdolah v naslednjem letu nadaljevali in zaključili gradnjo pločnika skozi celo naselje, za leto 2020 imajo obljubljeno obljublja nadaljevanje obnove državne ceste proti Krškemu. Slivšek upa, da se ti načrti pod taktirko novem ministrice za infrastrukturo ne bodo spremenili.

Boris Blaić