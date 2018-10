Na Dolenjskem pomagajo že 130 let

16.10.2018 | 11:30

Z leve proti desni: Emilija Skrt, Barbara Ozimek in Marjan Grahut (Foto: M. M.)

Zbornik bodo predstavili tudi na petkovi proslavi v KC Janeza Trdine. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Začelo se je z oskrbo ranjencev, nadaljevalo s pomočjo revnim in beguncem, kar ostaja izziv tudi za današnji čas, ko žal ne manjka ne enih ne drugih. Vmes so se širili programi, od krvodajalstva do letovanja otrok, od Drobtinice do štipendiranja. Vse to je Rdeči križ, največja humanitarna organizacija, ki na Dolenjskem letos obeležuje 130-letnico delovanja, z njo pa 40-letnico veliko tukajšnjih krajevnih odborov. Jubilej je priložnost, da so prvič popisali tudi zgodovino njihovega delovanja in jo zbrali v zborniku, osrednja proslava pa sledi ta petek v KC Janeza Trdine.

O vsem zgoraj naštetem so na včerajšnji novinarski konferenci spregovorili predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut in sekretarka Barbara Ozimek, medtem ko je strokovna vodja programa Kreativno vključen in socialno opolnomočen Emilija Skrt predstavila rezultate prve skupine udeležencev enega od številnih programov, ki jih izvaja novomeški OZRK.

Na petkovi proslavi bodo med drugim od podjetja Adria Dom prejeli mobilno hiško in jo namenili letovanju socialno šibkih, ustrezno lokacijo za njeno postavitev še iščejo. Zbrane bo nagovorila tudi podpredsednica RKS Irena Nečemer in predsednik OZRK Novo mesto Grahut.

»Socialna stiska še vedno ostaja očem skrita in na terenu je potreb veliko. Mesečno 210 družinam namenjamo prehranske pakete, 540 družin takšno pomoč prejme občasno oz. štirikrat letno. Samo letos smo razdelili okoli 2.600 takšnih paketov oz. več kot 20.700 kg hrane, med drugim 2.600 kg pralnega praška, iz Evropskih zalog čez 19.000 litrov mleka in še 23.000 kg hrane preko občasne pomoči …« je med drugim naštel Grahut.

O zgodovini zbiranja pomoči za ranljive skupine, o zborniku, petkovi proslavi in vrsti programov, ki jih izvajajo na terenu ter v svojem Humanitarnem centru v Novem mestu, bomo podrobneje poročali v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović