Mirna Peč in Slovenija dobivata Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka

16.10.2018 | 13:50

Slavko Slak je nad stalno zbirko v muzeju navdušen.

Mirna Peč - V petek ob 17. uri bodo v Mirni Peči slovesno odprli Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, v katerem bodo poleg razstav o teh dveh izjemnih mirnopeških rojakih predstavili tudi stalne zbirke Ludvika Stariča, Jožeta Slaka in drugih pomembnih Mirnopečanov. Kot prvo so postavili stalno razstavo Lojze Slak – virtuoz na diatonični harmoniki: Moje plošče so moje knjige. Muzej je svoj prostor dobil v prostorih bivše mirnopeške osnovne šole.

»Že oče je želel, da bi imel nekje prostor, kjer bi bili lahko razstavljeni njegovi predmeti, glasbena zbirka in vse kar je ustvaril, a do tega ni prišlo. V družini smo bili neizmerno veseli, ko se je ta možnost pojavila v sodelovanju z Občino Mirna Peč. To je gotovo najbolj naravna in celovita rešitev, saj je bila to njegova rojstna občina. Zdaj je vsa ta zbirka pod strokovnim vodstvom Dolenjskega muzeja zbrana in urejena na enem mestu ter dostopna širši javnosti, ljubiteljem narodno zabavne glasbe, Slakove glasbe in glasbe nasploh. To je enkraten občutek in izrednega pomena za celoten slovenski kulturni prostor,« je na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri so predstavili novo pridobitev, poudaril sin mojstra diatonične harmonike Slavko Slak.

Kot je povedal mirnopeški župan Andrej Kastelic, so po preselitvi učencev v novo šolo v letu 2013 kar nekaj časa iskali primerno vsebino, pomembno za kraj in širšo skupnost, ki bi jo umestili v staro šolo. Potem ko so našli skupni jezik z družino Slak, ki je bila pripravljena odstopiti vse predmete in gradivo, povezano z Lojzetom Slakom, so intenzivno pristopili k umestitvi muzeja v staro šolo. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti so projektu pristopili fazno, v prvi, kot že rečeno, bo zaživela spominska zbirka Lojzeta Slaka, uredili pa so tudi skupne prostore muzeja.

Celotna naložba, skupaj s prenovo objeta in ureditvijo zbirke, je stala dober milijon evrov, od tega so slabih 96 tisoč evrov dobili iz evropskega sklada za razvoj podeželja v okviru 1. javnega poziva strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016, kar je, kot je dejala Jožica Povše, vodja projektov LAS DBK, najvišji možen znesek, ki ga lahko projekt dobi iz sredstev lokalnega razvoja. Ostalo bo občina pokrila sama. Mira Barbo z občinske uprave, koordinatorica projekta, je med drugim povedala, da bodo vsebinske aktivnosti v drugi fazi usmerjene v izdelavo programa delovanja Centra delovanja, in sicer v oživitev obnovljenega objekta z novimi vsebinami, katerega primarni fokus bo na ohranjanju Slakove, Pavčkove in ostale kulturne dediščine - preko medgeneracijskih delavnic ljudskih običajev in ljudskih obrti, izdaje strokovnih publikacij o dediščini in predvsem usmeritvi k druženju, prenosu znanj ter hkratnemu razvoju kulturne in turistične ponudbe. Medgeneracijske delavnice bo izvedli v pozno jesenskih do zgodnje pomladanskih mesecih.

Nataša Rupnik z občine Mirna Peč, ki je vodja projekta, je orisala celoten potek del in predstavila široko ekipo, ki je pri tem sodelovala. Dodala je, da muzej v osrednjem pritličnem delu šole urejajo na dobrih 880 kv.metrih, prva faza pa obsega 630 kvadratov. Direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan je še pridala, da bodo ravno na današnji seji občinskega sveta ustanovili tudi Javni zavod za kulturo Mirna Peč, katerega enoti bosta omenjeni muzej in Pavčkov dom v Šentjuriju, v njem pa bo kot strokovna delavka zaposlena Ljudmila Bajc.

Razstava o Lojzetu Slaku s številnimi posebnostmi

Direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto Jasna Dokl, je dejala, da so bili zelo počaščeni, ko so bili povabljeni k sodelovanju pri tem projektu. »Pri opravljanju rednega muzejskega dela je naša naloga predvsem ta, da dajemo neka strokovna izhodišča, mnenja in se opredelimo do določenih muzejskih tem, tukaj pa smo ugotovili, da gre za tako kompleksen projekt, da moramo vzpostaviti zelo resno obliko sodelovanja, tako da smo se zavezali pogodbeno. In sicer gre v prvi fazi za postavitev razstave, avtorja sta kustosa zgodovinarja Majda Pungerčar in Matej Rifelj, v drugi fazi pa bomo nadaljevali, tako da bomo skrbeli za stanje muzejske zbirke, jo po potrebi še nadgradili in morda pripravili še kakšne obmuzejske vsebine.«

Kot je povedala Pungerčarjeva, razstava predstavlja Lojzeta Slaka kot osebnost od rojstva do smrti in 47 let delovanja Ansambla Lojzeta Slaka, gradivo pa je zelo raznoliko, predstavljeni v smiselni celoti po časovnem zaporedju. Posebnost razstave je rekonstrukcija vadbene sobe iz družinske hiše Slakovih v Guncljah z originalnim pohištvom, kjer je imel ansambel vaje in v kateri so se hranili sedaj razstavljeni predmeti, mediateka, kjer so razširjene vsebine v digitalni obliki na voljo obiskovalcem, pa tudi povezovalni del razstave med Slakovo in načrtovano o Tonetu Pavčku.

»Že sam Pavček je napisal, da je bila pesem tista povezovalna nit med njim in Lojzetom, pa tudi sama dolenjska pokrajina in predniki ter njihov pogled na življenje. To troje smo poskušali povezati, da so v delu razstave predstavljene tudi etnološke vsebine iz tega okolja, kot so konjereja, vinogradništvo in čebelarstvo,« je opisala. Avtorja digitalnih vsebin sta Slavko in Robert Slak, arhivsko video gradivo pa je prispevala RTV Slovenija.

Naj omenimo še oder, ki je v središču muzeja. Na njem je običajno nastopal Ansambel Lojzeta Slaka, zdaj bodo to možnost imeli še obiskovalci. Na odru bo namreč harmonika, na katero bodo lahko zaigrali njihovo najljubšo skladbo, po želji pa nastop za spomin tudi posneli z glasbeno in video spremljavo ansambla. To bo doživetje, kot ga še ni bilo na razstavah v Sloveniji.

Razstavo so prilagodili tudi slepim in slabovidnim, panoji so namreč oblikovani v kontrastnih barvah in razločni pisavi, natisnili so tudi zloženke v brajlovi pisavi, pa tudi naglušnim in gibalno oviranim osebah. Razstavi prostor so opremili s slušno zanko, v njem ni nobenih arhitekturnih ovir.

Na občini Mirna Peč so se v projektu povedali tudi s Kompasom Novo mesto, v njegovem imenu je spregovorila Marjanca Trščinar Antić, domačo Osnovno šolo Toneta Pavčka in Turističnim društvom Mirna Peč. Ravnatelj Danijel Brezovar je povedal, da učenci šole pod vodstvom mentorjev od jeseni lanskega leta raziskujejo kako je Lojze Slak bil doživet v lokalnem okolju, na podlagi vsega zbranega gradiva, tudi slikovnega, pa bodo izdali zbornik, predvidoma februarja prihodnje leto. Jože Barbo, predsednik turističnega društva, pa je dejal, da je že pred leti bila s strani občine dana pobuda, da bi na poseben način povezali Lojzeta Pavčka in Toneta Pavčka, kar jim je uspelo preko pešpoti, poimenovane Pot Slakove in Pavčkove mladosti. Gre za 12 kilometrov dolgo pot s startom in ciljem v Mirni Peči, v katero bodo sedaj vključili tudi muzej.

Festival Slakove glasbe

Pestro bo v Mirni Peči tudi v soboto, ko pripravljajo v osnovni šoli Toneta Pavčka Festival Slakove glasbe 2018. Poleg tekmovanja za nagrado Lojzeta Slaka, Slakovega sejma, predstavitvijo mirnopeških društev in lokalnih ponudnikov, večerom glasbe Lojzeta Slaka bo tudi kulinarični dogodek, naslovljen Štruklji – nekoč in danes. Podrobnejši opis v priponki.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

