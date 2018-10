Poziv vozniku avtomobila, ki je trčil v peško; Brežičan osumljen vloma v metadonsko ambulanto

16.10.2018 | 12:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

V soboto nekaj minut po 19. uri se je v Črncu zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodovala peška. Brežiški policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da sta dve peški hodili ob desnem robu vozišča iz smeri Brežic proti Cundrovcu. Iz smeri Brežic je pripeljal voznik avtomobila in najverjetneje z desnim zunanjim vzvratnim ogledalom trčil v peško. Po trčenju je voznik ustavil in peški ponudil pomoč, vendar jo je odklonila. Kasneje je zaradi bolečin in lažjih poškodb poiskala zdravniško pomoč.

"Zaradi razjasnitev vseh okoliščin nesreče, pozivamo voznika osebnega avtomobila, ki je bil udeležen v prometni nesreči, da se zglasi na Policijski postaji Brežice ali pokliče na telefonsko številko 466 03 00 ali na številko 113," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Vlomil v zdravstveni dom

Konec septembra so bili policisti Policijske postaje Novo mesto obveščeni o vlomu v zdravstveno ustanovo v Novem mestu. Neuradno gre za zdravstveni dom. Storilec je vlomil skozi več vrat in ukradel tablete substitola in stekleničke metadona ter z vlomom povzročil premoženjsko škodo. Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in pričeli z aktivnostmi za izsleditev storilca. Osumljenec je prejšnji torek ponovno skušal vlomiti v prostore zdravstvene ustanove, vendar mu ni uspelo.

Med preiskavo so policisti ugotovili, da je kaznivih dejanj osumljen 30-letni moški, ki prebiva na območju Brežic. Pridobili so odredbo sodišča in na naslovu njegovega bivanja opravili hišno preiskavo. V četrtek so osumljencu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil hišni pripor. V preteklih letih so policisti 30-letnika že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog.

Ob orodje

Na parkirnem prostoru na Košenicah je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v tovorno vozilo in izmaknil kotno brusilko ter žago. Lastnika je oškodoval za 2.000 evrov.

Odnesel denar

V Novem mestu je med soboto in ponedeljkom neznanec vlomil v poslovne prostore podjetja. Vzel je okoli 200 evrov in povzročil škodo z vlomom ter poškodovanjem notranjosti objekta.

Prijeli 18 migrantov

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Stari trg ob Kolpi, Vranoviči, Križevska vas in Črnomelj izsledili ter prijeli 18 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Eritreje, Pakistana, Egipta, Mjanmara in Savdske Arabije še niso zaključeni.

J. A.