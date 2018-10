Teden kulturne dediščine na OŠ Otočec

16.10.2018 | 11:50

Otočec - Na OŠ Otočec smo se tudi letos pridružili skupni akciji številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije – Tednu kulturne dediščine, ki je letos potekal pod skupno temo Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost, katerih namen je ozavestiti zlasti mlade o pomenu kulturne dediščine.

V četrtek, 4. oktobra, so učenci od 1. do 9. razreda na kulturnih, tehniških in naravoslovnih dnevih spoznavali, kako so živeli njihovi predniki, kako so bile urejene njihove hiše, šola, katere praznike so obhajali, spoznavali nekatere manj znane običaje, peli in poustvarjali ljudske pesmi, uprizarjali igre, kakršne so se nekoč igrali otroci, spoznavali pomen rastlin, se preizkusili v sokolskih vajah ter raziskovali naravno in kulturno dediščino Dolenjske in Bele krajine.

Svoje delo so učenci ob koncu dne predstavili tudi na odru oz. na razstavi, ki je bila v jedilnici šole na ogled do 12. oktobra.

Špela Udovič, koordinatorica TKD na OŠ Otočec

