Lista Gregorja Macedonija: Preverjeno dobra izbira

16.10.2018 | 15:15

Z leve proti desni: dr. Janez Povh, Jasna Kos Plantan, Gregor Macedoni, Boštjan Grobler, Primož Skubic in Urban Kramar. Na novinarski konferenci je sicer kot kandidat liste GM za občinskega svetnika sodeloval tudi Miro Škufca.

Tako listo Gregorja Macedonija kot njegovo župansko kandidaturo bodo vložili jutri. V četrtek se sicer izteče zadnji dan za vložitev kandidatur, dosedanje so na ogled na spletnih straneh občinske volilne komisije.

Novo mesto - Z zgornjim sloganom se bo aktualni novomeški župan Gregor Macedoni za drugi mandat potegoval na skorajšnjih lokalnih volitvah, na katere se podaja kot neodvisni kandidat s podpisi več kot 500 občanov in občank, prav tako njegova lista, ki v novi sestavi občinskega sveta računa na šest mandatov oz. še enkrat več kot v sedanji.

»Vesel sem tudi podpore številnih strank in list. Do sedaj so mojo kandidaturo podprli v NSi, DeSUS, SDS, Listi Ivana kralja in SLS, pogovarjamo se tudi z drugimi,« je Macedoni povedal na današnji novinarski konferenci.

Skupaj z nekaterimi nosilci liste, denimo aktualnimi občinskimi svetniki dr. Janezom Povhom, Boštjanom Groblerjem in Jasno Kos Plantan, je poudaril, da želijo še naprej delovati transparentno, sicer pa da so načelo participatornega proračuna v praksi uveljavili preko samostojnih projektov krajevnih skupnosti, vrednih 700 tisočakov letno: »V vseh 23 krajevnih skupnostih seznam zajema skoraj 250 infrastrukturnih projektov.«

Med uresničenimi obljubami izpred štirih let je izpostavil kakovostno pitno vodo, znatno izboljšanje črpanja evropskih in državnih sredstev, reorganizacijo občinske uprave in korenito delo na infrastrukturnih projektih.

V naslednjem mandatu želijo nadaljevati začrtane cilje v sprejetih strategijah, izpostavili so dva nova mostova čez Krko, od tega en zgrajen in eden z začeto gradnjo, dve novi brvi, kolesarske povezave, arheološki park Situla in gradnjo stanovanj, tako za mlade kot varovana za starejše, izgradnjo plavalnega bazena ipd.

Tako župansko kandidaturo kot listo za občinski svet, na kateri so poleg naštetih tudi Sara Draškovič, Mojca Črtalič Andolšek, Primož Kobe, Vesna Vesel, Miro Škufca idr., bodo na novomeški občinski volilni komisiji vložili jutri.

Tekst in foto: M. Martinović