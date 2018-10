Veleizlet po Sloveniji

16.10.2018 | 12:30

Barve OŠ Dolenjske Toplice so zastopali: Nuša Retel, Valentina Zamorano Matkovič, Edvin Murtič, Ajša Murtič in Ema Lovrin ter učiteljica Marija Andrejčič.

Dolenjske Toplice - Prvi teden v oktobru vsako leto zaznamuje teden otroka, prvi oktobrski ponedeljek pa je svetovni dan otroka. Tudi v naši šoli in vrtcu je bilo kar nekaj prireditev in dejavnosti na to temo. Največ na našem območju pa jih je bilo seveda v sklopu Društva prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta. Že v sredo, 3. oktobra, so bile v Taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah Igre brez meja. V soboto, 6. oktobra, pa je bil veleizlet po Sloveniji, ki se ga je udeležilo več kot sto otrok iz sedemnajstih osnovnih šol iz osmih dolenjskih občin.

Ob osmi uri smo se z dvema avtobusoma izpred novomeške Qlandije odpeljali v Piran. Naša prva vmesna postaja, namenjena malici, je bilo počivališče Lom pri Postojni. V Piranu smo se z avtobusne postaje najprej sprehodili do Tartinijevega spomenika v središču mesta. Giuseppe Tartini je bil največji italijanski glasbenik, ki je večino časa preživel v našem Piranu. Tu smo se poslikali, nato pa odšli v dom ZPMS na okusno in obilno kosilo. Po kosilu smo se vrnili v mesto in si v dveh skupinah ogledali akvarij. Potem smo imeli še urico prostega časa za samostojen sprehod po mestu in nakup spominkov. Popoldne je začelo močno deževati, zato smo se predčasno vrnili na avtobusa in se odpeljali domov.

Nuša Retel, 6. b, OŠ Dolenjske Toplice