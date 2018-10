Policista na obisku v Petrovem vrtcu

16.10.2018 | 14:40

Otočec - V Petrovem vrtcu smo v okviru Tedna otroka organizirali različne dejavnosti: Živ Žav delavnice, gibalno - igralno dopoldne, predstavo Trije prašički v izvedbi vzgojiteljic in obisk policistov iz Policijske postaje Novo mesto.

Slednji so nas v vrtcu obiskali v četrtek, 4. oktobra. Policista Andrej in Tomaž sta nam predstavila poklic policista, pokazala in predstavila opremo policista, sedli smo lahko na čisto pravi policijski motor in si predstavljali, da smo policisti. V policijski "marici" oz. intervencijskem vozilu smo lahko videli, kje se peljejo tisti, ki so poredni. Policista sta nas opozorila tudi na to, kako se moramo mi, kot pešci, obnašati v prometu. Otroci so vsi v en glas zavpili, da moramo hoditi ob robu ceste ali po pločniku, preden gremo čez prehod za pešce pa moramo pogledati levo in desno. Nikoli tudi ne smemo pozabiti na odsevnike, saj smo tako bolj vidni. Za konec smo naredili še fotografijo za spomin in si pomahali v slovo.

Hvala policistoma Andreju in Tomažu iz PP Novo mesto za lepo in varno preživeto dopoldne. Srečno pot vsem!

K. Debevec, Petrov vrtec, Otočec

Galerija