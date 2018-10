Svoje delo želi nadgraditi

16.10.2018 | 19:00

Janko Veber (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - »Evropska unija največ vlaga v Kočevje, je bila moja trditev v letu 2010. To se uresničuje, ker sem ustvaril pogoje za to kot župan in poslanec,« pravi prvi župan občine Kočevje v samostojni Sloveniji Janko Veber. Po osmih letih odkar ni več župan, je pa bil do letošnjih parlamentarnih volitev poslanec državnega zbora, se na letošnje volitve podaja, ker želi nadgraditi svoje delo, če bo izvoljen, pa bo za razliko od svojih preteklih štirih županskih mandatov naloge župana opravljal poklicno.

»Danes se samo izvajajo investicije, ki sem jih načrtoval. Jutri bo potrebno nadgraditi pogoje za življenje in domače gospodarstvo,« pravi in dodaja, da zato vstopa v kandidaturo s petimi točkami pod geslom Mi smo z vami in sicer kot kandidat letos ustanovljene stranke Sloga, katere ustanovitelj in predsednik na državnem nivoju je prav Veber.

Zavzemal se bo za učinkovito zdravstvo, predvsem hiter in brezplačen prvi pregled pri specialistu v Kočevju. Mladim bodo omogočali zaposlitve in stanovanja, starejšim pa zagotavljali oskrbo na domu in pomagali preurediti večnadstropne hiše, da jih bodo lahko oddajali mladim družinam. Boril se bo proti novemu davku na nepremičnine in za ukinitev davčnih blagajn ter uvedbo pavšalnega davka za društva in mala podjetja, zavzemal pa se bo tudi, da bi Občina Kočevje dobila status regionalne občine.

M. Leskovšek – Svete