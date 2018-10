Trčila avtomobil in motorist

16.10.2018 | 18:15

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Danes dopoldan sta ob 9.23 v Gorenji vasi, občina Krško, trčila osebno vozilo in motorist, ki se je v nesreči poškodoval. Reševalci NMP Krško so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v brežiško bolnišnico, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Kje jutri ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana, distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUDJE;

- od 8.30 do 13.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. ZILJE na izvodu Mojišče.

Elektro Ljubljana, distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v jutri od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA.

Elektro Ljubljana, distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 9.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK, TP ŠTOROVJE, TP ŠTOROVJE DOLINA, TP PODPEČ, TP HOHOVICA, TP NOVA GORA, TP NOVA GORA CERAR, TP ZGORNJI CEROVEC, TP KAMNI VRH, TP KAMNI VRH 2, TP GABRSKA GORA CERKNO in TP JAVORJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R. N.