80-letnika okradel med popoldanskim počitkom

17.10.2018 | 08:00

Dejan Kovačič

Novo mesto, Prečna - V začetku avgusta si je 80-letni krajan Prečne privoščil popoldanski počitek. Če bi vedel, kaj se mu bo takrat zgodilo, bi verjetno hišo dvakrat zaklenil, tako pa je dremal pri odklenjenih vratih in s tem privabil nepovabljenega gosta, ki ga je okradel. K sreči so tatu policisti s pomočjo krajanov, ki so ga opazili, kmalu prijeli v Novem mestu.

»3. avgusta letos je Dejan Kovačič vstopil v sobo in v navzočnosti lastnika iz enega predala komode vzel 700 evrov, iz drugega 3.500 in iz tretjega 200 evrov. Na mizi je bila še denarnica, iz katere je vzel 20 evrov,« se glasi obtožnica, ki jo je na novomeškem okrožnem sodišču predstavil tožilec Bojan Avbar. »Predlagam eno leto in osem mesecev zapora, ampak ta predlog velja samo danes,« je še dodal tožilec.

Obtoženec, ki živi na Poganški ulici v Novem mestu, ni kaj dosti premišljeval in je rekel: »Krivdo po obtožbi priznam.« Priznal je tudi premoženjsko-pravni zahtevek, ki ga je vložil oškodovanec, saj zahteva vračilo ukradenega denarja.

Sodba: eno leto in osem mesecev zapora

»Zahtevek priznavam, ampak tega denarja nimam.«

O tem, kam je v treh urah, toliko časa je namreč minilo od kraje do pridržanja storilca, izpuhtelo 4.500 evrov, na sodišču niso govorili. Je pa 34-letni obtoženec podrobno opisal svojo življenjsko situacijo, ki ni rožnata. Vzgojila ga je stara mama na Otočcu, nekaj časa je živel pri punci v Trebnjem, zdaj je že 10 let v Novem mestu pri teti. Ker nima dokončane niti osnovne šole, ne more najti zaposlitve. »Med prestajanjem kazni bi si želel dokončati osnovno šolo, in ko bom prišel iz zapora, bom iskal službo, da bom lahko vrnil denar oškodovancu,« je obljubil.

Njegov kazenski list je poln obsodilnih sodb zaradi tatvin. Tudi slednjo je storil le dober mesec po tistem, ko je prišel iz zapora.

Sodnica Betka Šimc je sledila predlogu tožilstva in Kovačiča obsodila na eno leto in osem mesecev zapora. Kdo ve, ali bo obljubo, ki jo je dal na sodišču, da bo oškodovancu vrnil denar, ko pride na prostost, tudi izpolnil?

Janja Ambrožič