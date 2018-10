Zdravnica podala odstop, občina že ima drugega zdravnika

17.10.2018 | 09:00

V družbenem domu v Šmarjeti deluje tako ambulanta splošne medicine in zobozdravstvena ambulanta, tu je lekarna, tu so občinski prostori.

Šmarješke Toplice - V šmarješki občini so te dni občani vznemirjeni ob novici, da bo njihova družinska zdravnica Irena Vester, dr. med. spec. druž., čez dobrega pol leta, predvidoma 31.marca prihodnje leto, prenehala z delom v njihovi zdravstveni postaji v Šmarjeti.

Irena Vester

Zdravnica kaže na prostorsko stisko ambulante, v kateri pacientom ni zagotovljena zasebnost.

Ker ne najde skupnega jezika z občino, je sredi septembra podala pisni odstop od koncesijske pogodbe o izvajanju javne zdravstvene službe, kot navaja v javnem pismu občanom, zlasti zaradi prostorske stiske na obstoječi lokaciji, zaradi česar krši razne predpise in že dobiva tudi kazni inšpektorjev, problemov pa je več: poleg premajhnih prostorov in neustreznega prostora za referenčno ambulanto tudi visoka najemnina, vzdrževanje prostorov, itd. Občini je že predlagala tudi, da bi si zagotovila lastne in dovolj velike prostore kje drugje, a ni bilo posluha, pravi.

Občini očita tudi, da je prejela denar z države za ureditev prostor za ambulanto v mansardi občinske stavbe v Šmarjeti, a je ta denar porabila za svoje pisarne in pisarno županje.

Ker ne vidi drugega izhoda, je podala odstop. Kot pravi, ni pripravljena več prevzemati tveganja za paciente, ravno tako plačevati kazni. "Nimam želje iti drugam, od nikogar nič nočem, rada bi ostala tu in le normalno opravljala svoj poklic," pravi.

Referenčno ambulanto zagotovili

Prostor za referenčno ambulanto ima okrog 10 kvadratnih metrov - svetniki, ki so si ga ogledali, so menili, da je primeren in lepo urejen za delo.

Druga stran zgodbe je seveda drugačna. Županja Bernardka Krnc zatrjuje, da se je občina vseskozi trudila za reševanje problematike, odstopna izjava zdravnice in pismo občanom pa sta jih neprijetno presenetila. Misli, da ni naključje, da se to dogaja ravno v predvolilnem času.

Vse očitke z direktorjem občinske uprave Tomažem Ramovšem zanikata in zagotavljata, da so se vseskozi trudili, da bi se dogovorili. Občina je zdravnici zagotovila dodatne prostore za referenčno ambulanto in sicer v pritličju stavbe, ki ima vsa potrebna dovoljenja, »a za zdravnico je bil prostor sprejemljiv le, dokler ni bilo govora o najemnini. Potem aneksa k pogodbi ni hotela podpisati. Tudi v prihodnosti občina namerava urediti možnosti za prostorsko širjenje in dodatne prostore,« je povedala županja.

Tomaž Ramovš in Bernardka Krnc

Ravno tako odločno zanika zdravničine očitke glede nenamenske rabe državnega denarja, "kar dokazuje pozitivno mnenje Računskega sodišča RS, inšpekcij in KPK, ki niso ugotovili nepravilnosti. 92 tisoč evrov denarja z ministrstva za zdravje je občina v celoti in popolnoma namenila za ureditev prostorov za delovanja zdravstva in zobozdravstva v Šmarjeti," pravi Krnčeva.

Občinski svetniki na sinočnji seji

O problematiki so sinoči razpravljali tudi na občinski seji, ki so sprejeli odstop zdravnice od koncesijske pogodbe, ter da občina stori vse potrebno, da je oskrba občanom neprekinjeno zagotovljena.

Direktor občinske uprave Ramovš je na kratko povzel zgodovino zdravstvene ambulante v Šmarjeti in dogovarjanje z zdravnico Vestrovo. Ta na sejo ni bila povabljena, da bi predstavila svoja stališča, kot so dejali z občine, je bila povabljena že na kolegij županje, pa se takrat ni odzvala.

Ime novega zdravnika še ne povedo



Klavdija Kerin

Sicer pa so na občini že poskrbeli za drugačno rešitev zdravstvene problematike, "kajti prekinitev koncesije ne sme vplivati na poslabšanje zdravstvene oskrbe občanov," pravi županja. Obvestili so Zavod za zdravstveno zavarovanje Novo mesto in pristojni javni zavod ter dobili zagotovila, da bo program družinske medicine na obstoječi lokaciji s 1. aprilom 2019 pripravljen izvajati ZD Novo mesto, ime zdravnika je znano, a ga še nočejo povedati, nobenih težav pa ne bo tudi s financiranjem programa. Druga lokacija ne pride v poštev, saj je sicer pod vprašanjem delovanje nadomestne lekarne v Šmarjeti.

Več o pereči problematiki in razpravi na seji, ki ji je prisostvovala tudi pravna svetovalka občine Klavdija Kerin in pokazala na kup korespondence z zdravnico, pa v Dolenjskem listu prihodnji teden.

Besedilo in foto: L. Markelj

