Cona je pripravljena za podjetnike

17.10.2018 | 11:15

Razširjena cona Šentjernej sever je pripravljena na podjetnike.

Šentjernej - Na javnem razpisu izbran najugodnejši izvajalec del, to je bil krški Kostak, je v predpisanem roku, do konca septembra, zaključil s komunalnim opremljanjem cone v Šentjerneju. Gre za širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever, ki obsega 7,71 hektarov zemljišč.

Kot pravijo na Občini Šentjernej, je investicija v celoti znašala 1,3 milijona evrov , k sreči pa to ni bil v celoti izdatek občine, saj je bila uspešna na razpisu gospodarskega ministrstva, kjer je pridobila dobrih 884 tisoč evrov - tri četrtine tega zneska je prispevek Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru investicije je bilo izgrajenih 781 metrov fekalne kanalizacije (506 metrov gravitacijskih kanalov in 275 metrov tlačnih kanalov), 636 metrov meteorne kanalizacije, 100 metrov ponikovalnice in 650 metrov vodovodnega omrežja. Pridobili so tudi 624 metrov plinovodnega omrežja, 306 metrov telekomunikacijske kanalizacije, 830 metrov elektro kabelske kanalizacije in 845 metrov cestne razsvetljave. Vseh asfaltiranih površin za potrebe obrtne cone je 9.717 kvadratnih metrov in vključujejo glavno dostopno cesto, prečno cesto in dostopno cesto s parkirišči.

Radko Luzar (Foto: L. M.)

Novo zgrajena cona je zelo pomembna za nadaljnji gospodarski razvoj občine in je že praktično zasedena. Podjetnikom in obrtnikom nudi prostor za izgradnjo poslovnih objektov na štirinajstih zemljiščih. V coni se kar na dveh hektarih širi podjetje Podgorje in mnoga druga manjša podjetja iz branž, kot so elektro, orodjarstvo, lesna industrija... »Vsa naša, zdrava in dobra podjetja, ki v glavnem izhajajo iz bivše šentjernejske Iskre, ki je pred dvajsetimi leti propadla. Zaradi subvencije gospodarskega ministrstva za opremljanje cone je bil kvadraten meter zemljišča cenejši,« pravi župan Radko Luzar.

Za pridobitev nepovratnega denarja so morali na občini izpolniti pogoj - 38 novih delovnih mest, kar ne bo težko, saj župan upa na najmanj sto novih delovnih mest.

L. Markelj, foto: Občina Šentjernej

