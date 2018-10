Sklepno dejanje ETM gostila občina Krško

17.10.2018 | 12:30

Foto: Občina Krško

Krško, Brestanica - Sklepno dejanje letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM) je včeraj v soorganizaciji Ministrstva za infrastrukturo in Občine Krško potekalo na gradu Rajhenburg, saj je krška občina lani prejela nagrado za najbolj aktivno nemestno občino, so sporočili iz občine. Lokalni in regionalni koordinatorji aktivnosti ob ETM ter predstavniki medresorske skupine za trajnostno mobilnost so si izmenjali izkušnje, nagrado za najbolj aktivno mestno občino v letošnjem letu je prejel Koper, za nemestno pa Polzela, med finalistkami slednjih je bilo sicer znova tudi Krško.

Po podatkih ministrstva je eden ključnih namenov vsakoletnega zaključnega dogodka ETM ravno izmenjava izkušenj o izbranih aktualnih temah. Letos so to bile delavnice o mobilnosti za starejše, aktivnosti, razpisane in sofinancirane s strani ministrstva za okolje in prostor (PARK(irni) dan, Pešbus in vključevanje lokalnega gospodarstva) ter potenciali za izboljšanje komuniciranja na nacionalni, lokalni in regionalni ravni, so zapisali v sporočilu za javnost.

V letošnjem ETM so sodelovale štiri nove občine, skupno jih je bilo 77, narašča pa tudi izvedba ene najbolj zahtevnih aktivnosti, to je uvedba trajnih ukrepov. Kar 135 trajnih ukrepov je 28 različnih občin uvedlo med letom ali ob ETM, prireditve pa je po ocenah obiskalo okoli 36 tisoč obiskovalcev.

Ogled dobrih praks v občini Krško

Zbrani so si, kot so navedli, ogledali še dobre prakse oz. trajne ukrepe, ki jih je v tem in preteklem letu na področju trajne mobilnosti uredila Občina Krško, in sicer nov prometni režim na širšem območju OŠ Adama Bohoriča Brestanica z zaporo ceste mimo šole, nove ureditve na starem mostu v Krškem ter pilotni projekt umirjanja prometa na regionalni cesti mimo OŠ Jurija Dalmatina Krško.

