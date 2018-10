Modrinček ni Kengurujček; Do šole z razlastitvijo lastnika zemljišča?

17.10.2018 | 17:15

Javnost je primer Kengurujčki, kjer so po objavljenih posnetkih ene od vzgojiteljic grdo ravnali z otroki, upravičeno pretresel. Ob prvih objavah grobega ravnanja z malčki v Kengurujčkih je bil govor o slabih razmerah v zasebnem vrtcu, kar ne drži. Za zasebne vrtce namreč veljajo skoraj povsem enaka pravila kot za javne, držati se morajo strogih normativov in so pod nadzorom. O tem smo se prepričali ob obisku enega novejših zasebnih vrtcev v Novem mestu, vrtca Modrinček. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Trebanjska osnovna šola, ki spada med največje v Sloveniji, je imela v preteklem šolskem letu precejšnjo stisko s prostori, a kot pravi ravnatelj šole Rado Kostrevc, je stanje v tem šolskem letu še slabše. Občina načrtuje gradnjo prizidka k podružnični šoli v Dolenji Nemški vasi, a se zapleta z lastnikom zemljišča, na katerem bi radi postavili nove šolske prostore. Bo lastnik ostal brez z zemljišča tudi s pomočjo razlastitve? Odgovore vam ponuja sveže tiskan Dolenjski list.

Čeprav marsikaterega lastnika zemljišč moti, da kdo vozi po njihovih parcelah, pa vendarle s svojim posredovanjem ne sme ogrožati življenj. O tem govori primer iz Bele krajine, ko jo je Jože Butala iz Brstovca pri Semiču odnesel s pogojno obsodbo. Zgodbo, ki smo jo slišali na sodišču, podrobno objavljamo v Dolenjskem listu, vašem najboljšem četrtkovem prijatelju, ki na 44 straneh prinaša še veliko drugih zgodb in fotoreportaž.