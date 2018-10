Za konec mandata potrdili spremembe in dopolnitve OPN

17.10.2018 | 13:45

Župan Andrej Kastelic in direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan (Foto: M. Ž.)

Bogdana Dražič

Irena Jerič

Mirnopeški svetniki so bili včeraj soglasni v vsem.

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so se včeraj popoldne sestali še zadnjič v tem mandatu ter ga zaključili s sprejetjem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN). Kot je poudaril župan Andrej Kastelic je to za Občino Mirno Peč zelo pomemben dokument, ki so ga ljudje težko pričakovali. »Želje so bile sicer večje, a vseeno menim, da smo bili v pogajanju z nosilci urejanja prostora kar uspešni. Mislim, da smo lahko zadovoljni,« je poudaril župan in pridal, da že peljejo postopke za pripravo drugih sprememb in dopolnitev.

Da so odlok o prvih spremembah in dopolnitvah OPN prišel na svetniške mize je trajalo dolgih devet let, njegove priprave pa se lotili kmalu po sprejemu tega temeljnega dokumenta prostorskega razvoja občine, ki so ga junija leta 2009 dobili kot tretja občina v Sloveniji. Že ob sprejemu so se zavedali, da nekaterih stvari vanj niso vključili, saj so z njegovo pripravo prehitevali navodila nosilcev urejanja prostora. Šlo je predvsem za določitev stavbnih zemljišč za obstoječe zidanica v vinogradniških območjih, zato so začeli s sprejemanjem vlog za njegovo spremembo in dopolnitev. Če bi se tega lotili tedaj, OPN-ja še nekaj let ne bi imeli, zaradi tega pa ne bi mogli speljati za občino nekaterih pomembnih projektov, denimo gradnje nove osnovne šole.

Na seji sta svetnikom dolgo in zahtevno pot priprave, spremembe zakonodaje ter premagovanje številnih zahtev nosilcev urejanja prostora in usklajevanja, med katerimi je bilo najbolj dolgotrajno s kmetijskim ministrstvom, podrobno predstavili njegova projektantka Bogdana Dražič iz podjetja BD projektiranje in Irena Jerič, ki na občinski upravi bdi nad ravnanjem z občinskim premoženjem ter okoljem in prostorom.

Na direktoratu za kmetijstvo so poskušali izpogajati, da na vinogradniških območjih ne bi veljala določba, da morajo tisti, ki želijo graditi novo zidanico, tako na prvem kot drugem vinogradniškem območju imeti 30 arov vinogradov, do zdaj je namreč veljalo, da na drugem območju zadostuje osem arov vinogradov ali sadovnjaka, a so na ministrstvu vztrajali, da v primeru novogradenj morajo vlagatelji imeti 30 arov vinograda, za legalizacijo obstoječih zidanic pa tega pogoja sicer ne bo potrebno izpolniti. Prav tako so morali zagotoviti vračilo kmetijskih zemljišč za že obstoječa stavbna zemljišča za zidanice, pa čeprav te stojijo denimo že 30 let. Del so jih že, del pa jih bodo, kot so se uspeli dogovoriti, v postopku priprave drugih sprememb.

Svetniki so po skrajšanjem postopku še sprejeli potrebna odloka, po katerih se lahko znotraj občinske uprave ustanovi režijski obrat, ki bi lahko v manjšem obsegu skrbel za izvajanje nekaterih gospodarskih javnih služb, kot so denimo urejanje in čiščenje javnih površin ter upravljanje z javnimi deli, in javnega zavoda, ki nima pravnega statusa – tu je šlo za ustanovitev Javnega zavoda za kulturo Mirna Peč, v okviru katerega sta Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka ter Pavčkov dom v Šentjuriju.

M. Ž.