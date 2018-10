S projektom Erasmus+ na Kreto

17.10.2018 | 13:40

Brežice, Hanija - V času od 22. do 29. septembra 2018 smo se v okviru projekta WOW – World of Work sestali v Haniji (Kreta) na četrtem sestanku partnerskih šol iz Grčije, Švedske, Finske, Portugalske, Španije in Slovenije. V Grčijo sta potovali dijakinji Anja Rešetič in Veronika Starc ter profesorice Elena Mlakar, Karmen Štefanič in Deja Avsec. Dijakinji sta pred odhodom na Kreto sestavili svoj portfolio ter dokument Europass mobility.

Gostili so nas na 1. splošni gimnaziji v Haniji (http://1lyk-chanion.chan.sch.gr). Starši, dijaki in zaposleni so nam pripravili pravo tradicionalno grško večerjo. Tako smo spoznali grško prehrano, kulturo, ples in začutili delček grškega utripa.

S sprehodom po šoli smo dobili vpogled v izvajanje učnih ur, obiskali pa smo tudi tehnično univerzo (https://www.tuc.gr/index.php?id=5397), katera pokriva različna tehnična področja kot so arhitektura, elektrotehnika, računalništvo, okoljski inženiring, proizvodni inženiring in menedžment…

V okviru projektnega sestanka so potekale tudi delavnice za dijake, kjer so se učili pisati prošnjo za razpisano delovno mesto. Sledilo je delo v skupinah. Dijaki so predstavili, kakšna je za njih idealna učna ura, primerjali učni sistem v posameznih državah ter analizirali anketo o izvajanju pouka (uporaba IKT tehnologije, stanje učilnic, metodika poučevanja, povezanost učenja in področja dela, uporaba mobilnih telefonov med poukom…), ki so jo izpolnili vsi dijaki tega srečanja. Poslušali smo predavanje gospe Athanassie Markantonaki, ki nam je predstavila temeljne točke dobre promocije izdelkov z uporabo mehkih veščin. V popoldanskem času pa smo pred tržnico v Haniji predstavniki vseh partnerskih šol pripravili stojnice z značilnimi produkti posamezne države. Dijaki so komunicirali z domačini in naključnimi turisti v angleščini, si nabirali izkušnje predstavitve, poslušali in iskali odgovore na vprašanja.

Ogledali smo si proizvodnjo oljčnega olja podjetja Terra Creta ter botanični vrt, ki se ponaša z več kot tisoč različnimi sadnimi drevesi, zelišči, farmacevtskimi in okrasnimi rastlinami.

Za zaključek so dijaki pripravili poročila za spletni časopis (https://wownews2018.blogspot.se), profesorji pa so predstavljali svoje učne ure kot primere dobre prakse v smislu pridobivanja mehkih veščin. Več vsebin boste našli na spletni strani projekta (http:// worldofworkerasmus.weebly.com).

Deja Avsec,

Ekonomska in trgovska šola Brežice