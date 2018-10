Oblikovalci kovin so iskan kader, vajencem učna mesta in lepe štipendije

17.10.2018 | 19:00

Na današnji novinarski konferenci so bili (od leve proti desni): Sašo Miklavc (direktor kadrov v družbi Akrapovič), Andreja Sever (Gospodarska zbornica Slovenije), Jože Strmole (član uprave Livarja), Dušan Strnad (župan Občine Ivančna Gorica), Darinka Porenta (Livar), Milan Jevnikar (ravnatelj Srednje šole Josipa Jurčiča), Tomaž Smole (podžupan Občine Ivančna Gorica).

Ivančna Gorica - Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je v preteklosti že izobraževala oblikovalce kovin po poklicnem in skrajšanem programu, po letu 1992 pa interesa za vpis ni bilo več, saj je nastopila kriza težke industrije. Šola je takrat zaprla delavnice, odpustila učitelje strokovnih predmetov in praktičnega pouka ter odprodala zastarelo opremo. V zadnjih letih se je situacija bistveno spremenila. Potreb po zaposlovanju kadrov s kovinarsko izobrazbo v lokalnem okolju je veliko, a na trgu tovrstne delovne sile ni. V prihodnjem šolskem letu se omenjena srednja šola spet nadeja, da bo vpisala dijake v program oblikovalec kovin- orodjar, in sicer po vajeniškem programu. V teh dneh bo na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oddala vlogo za odobritev tega programa.

Livar in Akrapovič pobudnika

Pobuda za tovrstno izobraževanje je na Občino Ivančna Gorica prišla iz največjih ivanških podjetij Livar in Akrapovič. Tako je občina pristopila h koordinaciji gospodarstva in Srednje šole Josipa Jurčiča, aktivno pa se je vključila tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je pripravila analizo kadrovskega potenciala za nadaljnji razvoj gospodarstva v občinah: Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje in Žužemberk.

Milan Jevnikar in Andreja Sever

"Podatki govorijo, da je smiselno, da program oblikovalec kovin orodjar približamo mladim v tem okolju. Ugotavljamo namreč, da se je ta poklicna skupina samo v Ivančni Gorici v zadnjih petih letih podvojila, vsaj za 25 odstotkov pa je narasla v ostalih občinah, ki smo jih obravnavali. Ta del gospodarstva v tem okolju izrazito potrebuje nov priliv teh poklicev. Vidimo, da ta skupina podjetij dosega tudi najvišjo dodano vrednost v tem okolju in presega povprečno dodano vrednost v Sloveniji, kar pomeni, da gre za perspektivna podjetja in je smiselno, da zagotovimo tudi izobraževanje," je povedala Andreja Sever iz Gospodarske zbornice Slovenije.

Pomoč Šolskega centra Novo mesto

"Ta sistem izobraževanja omogoča, da se večina praktičnega pouka opravi v podjetjih, kar je zanje zelo dobrodošlo, saj v proces vključijo tisto, kar je za njihovega bodočega delavca najbolj pomembno in ga na ta način oblikujejo. Verjetno bomo v začetni fazi potrebovali kakšnega zunanjega strokovnjaka ali delavnico, zato smo kot šola navezali stik s Šolskim centrom Novo mesto, kjer ta program že izvajajo," je pojasnil ravnatelj Srednje šole Josipa Jurčiča Milan Jevnikar in dodal, da bodo v začetku po potrebi pouk osnovnih tehničnih znanj organizirali v delavnici enega od podjetij, ki bo podpisalo največ vajeniških pogodb, postopoma pa bodo opremili tudi svoje delavnice, saj prostor imajo.

Hitro rastoča občina s hitro rastočim gospodarstvom

Župan Ivančne Gorice Dušan Strnad

Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, ki je na srečanjih z lokalnimi gospodarstveniki med prvimi zaznal njihovo potrebo po novih kovinarskih kadrih, je tudi na današnjem srečanju z novinarji izpostavil, da je naloga občine, da podjetjem omogoči razvoj, kolikor je seveda v njeni moči.

"Trudimo se, da urejamo infrastrukturo, ki jo gospodarstvo potrebuje, v ospredju sta predvsem promet in ceste, zdaj rešujemo tudi pomanjkanje električne energije. V kratkem naj bi zaživela nova gospodarska cona v bližini Ivančne Gorice, še vedno pa ocenjujem, da bo treba v ta namen opredeliti dodatne površine," je povedal Strnad, ki se lahko pohvali, da se je v zadnjih letih število podjetij v njihovi občini povečalo z 900 na 1.200, brezposelnost pa pri njih znaša zgolj pet odstotkov. Ob ustanovitvi leta 1995 je Občina Ivančna Gorica imela 11.000 prebivalcev, danes jih ima že 17.000.

Vajencem učna mesta in štipendije

Na današnjem srečanju z novinarji so bili tudi predstavniki podjetij Livar in Akrapovič.

Poleg že omenjenih družb Livar in Akrapovič so praktično usposabljanje z mentorstvom pa tudi štipendije za dijake, ki bi se šolali v omenjenem programu, na širšem območju napovedali tudi drugi. K projektu se pristopila še podjetja Elvez in IMP Armature iz ivanške občine ter iz sosednjih občin Kovikor (Šmartno pri Litiji), Fines (Grosuplje), podporo pa je izrazil tudi trebanjski Trimo. Iz elaborata, ki so ga pripravili na Gospodarski zbornici Slovenije izhaja, da bi že v prihodnjem šolskem letu lahko zagotovili 20 vajeniških mest in prav toliko štipendij.

Po besedah ivanškega podžupana Tomaža Smoleta iz dneva v dan dobivajo klice novih zainteresiranih podjetij, ki bi rada pristopila v ta sistem izobraževanja.

Zdi se, da vpleteni ne dvomijo, da bo ministrstvo prižgalo zeleno luč temu programu v Ivančni Gorici, a takrat se njihovo glavno delo šele začenja. Namreč nikomur ne koristijo razpisana vajeniška mesta in visoke štipendije, če se dijaki ne bodo odločali za poklic oblikovalca kovin - orodjarja. V času, ko poklicne šole niso najbolj popularne, pa to ne bo lahka naloga, pa čeprav so današnji sogovorniki poudarili, da je mogoče v tem poklicu danes boljše zaslužiti kot v marsikaterem drugem.

Nekaj osnovnih informacij o vajeništvu na tej povezavi.

Tekst in foto: Janja Ambrožič