Dve mini, granata in ponesrečenec

17.10.2018 | 17:35

Ilustrativna fotografija

Novo mesto - Ob 15.03 se je na Straški cesti v Novem mestu pripetila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi ponesrečenca in usmerjali promet do prihoda policistov. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 12.58 so delavci, ki poglabljajo strugo potoka Radulja v Škocjanu, naleteli na dve minometni mini kalibra 81 mm, nemške in italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarni najdbi so odstranili in shranili na varno pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije.

Ob 10.14 je pri Mokricah, občina Brežice, občan našel topovsko granato kalibra 75 mm, italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarno najdbo so odstranili in shranili na varno pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije.