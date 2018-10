Z avtom s ceste v drevo, drugi obstal naslonjen na hišo

18.10.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.31 uri je na cesti Novo mesto-Metlika, pri Dolnji Težki vodi v občini Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in trčil v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj, usmerjali promet, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili voznika iz vozila, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega, zvlekli vozilo na cesto in nudili pomoč avtovleki. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo odpeljali v SB Novo mesto.

Ob 12.03 je v naselju Štalcerji, občina Kočevje, voznik izgubil nadzor nad vozilom in z njim obstal naslonjen na stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi ponesrečenca. Reševalci NMP Kočevje so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v ZD Kočevje.

Ob 14.15 so gasilci PGE Krško v Papirniški ulici v Krškem s tehničnim posegom rešili ptico iz zračnika v večstanovanjskem objektu.

Ob 17.15 so gasilci PGE Krško na Čretežu pri Krškem nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu osebe, ki je padla na težko dostopnem kraju. Reševalci NMP Krško so osebo prepeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAMEŠKO 1971;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA, TP DOBLIČE, TP GRIČ PRI DOBLIČAH;

- od 10.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRNOMLJU, TP SNEČJI VRH, TP JELŠEVNIK, TP DOBLIŠKI HRIB.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10.00 do 12.0 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK, izvod Ramuta;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTREKLJEVEC, izvod Štrekljevec.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območjuTP Grahovica, Pleček, Zapuže, Vrh Boštanj, Vrh Dolinšek, Okič, Sončnik, Lapi Dob, Pekel, Kamenica, Kamenško in Brezje Goveji dol danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Boštanj 2 med 11:15 in 14:15 uro, na območju TP DOROPOLJE izvod DOROPOLJE pa med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.