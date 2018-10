Trebanjci klonili v Mariboru

18.10.2018 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Maribor, Trebnje - Rokometaši Trima Trebnje so na včerajšnji tekmi sedmega kroga lige NLB izgubili proti ekipi Maribora Branik s 25:29 (14:14). Mariborski rokometaši so tako vpisali so četrto zmago in se vsaj začasno povzpeli pod vrh prvenstvene lestvice, za vodilno Ribnico in drugim Celjem. Trimo Trebnje je izgubil tretjič in prav tako ostaja blizu vrha, ima le točko manj kot Štajerci in je šesti, je pisala STA.

Maribor je prvič nase opozoril med tretjo in šesto minuto, ko so z delnim izidom 4:0 - tri gole je prispeval Andris Celminš - povedel s 6:2. Do 15. minute je Trebnje ujelo priključek in izenačilo na 15:15. V 19. minuti so gosti po golu Gala Cirarja prvič na tekmi vodili z 10:9. Z dvema goloma prednosti je Trimo vodilo v 22. minuti (11:9), na odmor pa sta ekipi šli z začetnim izhodiščem (14:14).

Do 37. minute so Mariborčani lovili Trebanjce, nato pa je Celminš vrnil Štajerce v prednost. Po 19:17 ni pomagala niti minuta odmora gostujoče klopi, domačini so zadeli še enkrat (20:17). Trimo se ni vdal, v 50. minuti je izenačil na 23:23, končnica pa je pripadla rokometašem v vijoličastem, so orisali potek tekme.

Trebanjci bodo v naslednjem krogu, tekmo bodo odigrali v petek, 2. novembra, gostili Ribnico.

* Dvorana Tabor, gledalcev 350, sodnika: Čretnik in Turnšek (oba Celje).

* Maribor Branik: Đurica, Žabič, Pungartnik, Planinšek, Celminš 6, Marušič 3, Sok 5, Šol, Simonič, Jerenec 4, Velkavrh, Budja, Jerebie, Golik 6 (4), Buneta 5, Štumpfl.

* Trimo Trebnje: Cvetko 4, Jerlah, Seferović, Dobovičnik 1, Mat. Kotar 3, Mi. Kotar, Mar. Kotar, Udovič 1, Sašek 4 (3), Redek, Brana, Bojanić 1, Grbič, Grandovec 4, Cirar 7 (2), Urbič.

* Sedemmetrovke: Maribor Branik 4 (4), Trimo Trebnje 8 (5).

* Izključitve: Maribor Branik 8, Trimo Trebnje 14 minut.

* Rdeč karton: Udovič (56.).

M. Ž.