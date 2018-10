Nove platane in lipe pred šentjernejskim kulturnim hramom

18.10.2018 | 10:05

Na novo zasajena drevesa na parkirišču pred KC Primoža Trubarja.

Šentjernej - Mnogi so za slabo vzeli pomladanski posek dreves na parkirišču pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja v Šentjerneju, ki je postal prazen, pust in nekako čuden.

A na občini so te dni izpolnili obljubo, ki so jo dali takrat, da bodo stara in že nevarna drevesa - s koreninami so marsikje poškodovala asfalt, pogosto so se odlomile veje in padle na tla, in tudi izgled ni bil več lep - nadomestili z novimi.

Zasadili so 22 platan in tudi tri lipe, simbol slovenstva. Parkirišče bo torej v prihodnosti spet lepo zeleno, voznikom pa se tudi ne bo treba pritoževati, da nimajo sence za svoje avtomobile.

Besedilo in foto: L. Markelj