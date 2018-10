Kjer preteklost sreča prihodnost

18.10.2018 | 15:20

Slikarji sekcije Jutro, ki so za razstavo prispevali 60 slik, so se v glavnem vsi udeležili otvoritve razstave v Šentjerneju.

Šentjernej - Sinoči so v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja na ogled postavili slikarsko razstavo Likovne sekcije Jutro Društva upokojencev (DU) Novo mesto z naslovom Kjer preteklost sreča prihodnost.

Zdravko Červ

Tak naslov ni naključje, saj je glavna tema letošnjega evropskega leta kulturne dediščine prav misel Kjer preteklost sreča prihodnost, je na otvoritvi povedal predsednik Jutra Zdravko Červ. »Kulturna dediščina nas povezuje v svoji raznolikosti. Naše slike niso dokumentiranje te dediščine, ampak pogled nanje danes, z lastnimi očmi in odnosom. V nas zbujajo nostalgijo in spomine na stare čase,« je med drugim povedal Črv, tudi sam umetnik.

Na razstavi je tako na ogled petdeset del 16 razstavljavcev, ljubiteljskih slikarjev, ki so v glavnem v tehnikah akril, akvarel in pastel na platnih upodobili dolenjske gradove, cerkvice, stare žage, mostove, kozolce, pa tudi razne detajle, od okenc, posode itd.

Kot je o slikarjih, ki jim slikanje pomeni pomemben hobi v upokojenskih dneh, povedala programska vodja Kulturnega centra Primoža Trubarja Elizabeta Kušljan Gegič, so jutrovci, ki kot sekcija upokojenskega društva, delujejo šestnajst let, zelo napredovali v ustvarjanju. To ne bi bilo mogoče brez številnih izobraževanj, delavnic, ekstemporov ter ogledov mnogih likovnih razstav drugod. Tudi sami so zelo aktivni in se predstavljajo samostojno in na skupinskih razstavah. V trinajstih letih so slednjih pripravili kar šestdeset, samo lani devet, letos pa jih bo skupaj šest.

Rožca Šonc

»V štirih dneh danes razstavljajo tretjič,« je povedala predsednica Rožca Šonc, predsednica DU Novo mesto, »in s ponosom povem, da sem vesela, da Jutrovci sodelujejo z našim pevskim zborom, saj skorajda ni razstave brez njihovega petja, ter tudi z literati sekcije Snovanja.«

Janez Selak

Šentjernejski podžupan Janez Selak, ki je odprl razstavo, je spomnil na zelo pomembno dejstvo: »Ne gre pozabiti, da naša dediščina ne pomeni nič brez dedičev. Današnje generacije mora skrbeti, da bo dediščina ostala prihodnjim rodovom in ne bo propadala.«

Upokojenski pevski zbor in Matej Burger

Otvoritev so popestrili Mešani pevski zbor DU Novo mesto pod vodstvom Mateja Burgerja, literata literarne sekcije Snovanja DU Novo mesto Marjan Hren in Ivan Hrovatič, ter učenci šentjernejskega oddelka Glasbene šole Novo mesto.

Zdravko Červ je v zahvalo za dobro sodelovanje kulturnemu centru poklonil sliko njihovega slikarja Franca Urbančiča - upodobitev enega od šentjernejskih gradov Gracarjevega turna - ki jo je z veseljem prevzela Kušljan Gegičeva.

Likovna razstava slikarjev Jutra bo v Šentjerneju na ogled do 5. decembra.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija