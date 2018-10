Teden otroka na OŠ Krmelj

»Zato si želimo več prostega časa.

Več časa za sanje, za ždenje, cartánje,

za urice polne prijetne bližine

in tihe trenutke za samost in branje.«

(Feri Lainšček)

Tudi v letošnjem šolskem letu so se v prvem tednu oktobra odvile tradicionalne prireditve ob tednu otroka, ki letos nosi naslov Prosti čas.

V ponedeljek so se učenci prve triade odpravili na pohod na Šentjurski hrib, učenci 4. razreda pa so obiskali sosede (petošolce) v stari šoli in si skupaj ogledali film o Pepelki. Torek se je za prvo triado začel s pravljico, nato pa so bili posebne pozornosti deležni prvošolci, ki so slavnostno tudi uradno postali del šolske skupnosti. V stari šoli so učence obiskali predstavniki podjetne skupnosti KNOF, ob 13. uri pa so vsi skupaj uživali v že tradicionalnem odbojkarskem turnirju med učenci in učitelji. V sredo so se učenci 4. in 5. razreda sprehodili po okolici, učenci od 1. do 3. razreda pa so po pravljici likovno ustvarjali na temo naravnih in drugih nesreč ter nato obiskali še krmeljske gasilce. Tudi v stari šoli je bilo zelo pestro, saj so učenci najprej prisluhnili potopisnemu predavanju o Madeiri (vrtu sredi Atlantika), kasneje pa v sklopu tehniškega dneva spoznali življenje žuželk in zanje izdelali tudi hotel. V četrtek so učenci OŠ Krmelj in otroci vrtca pri šoli doživeli pravo kulinarično razvajanje. Del projekta Najboljša riba je posavska riba je bil ribji dan, ob tej priložnosti je šolska kuhinja za malico pripravila pečeno postrv in riževo solato. Prva triada se je zabavala na igrišču, kjer so izvedli športne urice pod imenom Kolesa se vrte. V novi šoli so učence obiskali tudi kužki in predstavniki Kinološkega društva Posavje Sevnica. V stari šoli so imeli ta dan filmske delavnice. Zadnji dan v tednu otroka so devetošolci brali pravljice otrokom v vrtcu, popoldne pa so se srečali z nekdanjimi učenci šole. Učenci od 1. do 6. razreda so se z avtobusi odpeljali na Lisco in se sprehodili po Jurkovi poti, kjer so spoznali veliko novih informacij o metuljih in drugih naravoslovnih temah. Na koncu so se posladkali s carskim pražencem, ki so jim ga postregli v »kahlah« in okrepčali z domačim čajem.

Dogajanje v tednu otroka je bilo za učence zelo pestro in polno novih doživetij, ki se jih veselijo tudi v prihodnje.

Sara Gačnik, OŠ Krmelj