Obisk gospoda Wraighta

18.10.2018 | 10:10

Žužemberk - V Osnovni šoli Žužemberk učenci 7. b razreda radi obiskujemo pouk angleščine. Predmet angleščina je moj najljubši, saj mi je zelo zanimiv. Da pa bi nam bil še bolj zanimiv, sta nam učiteljici Mia Penca Vehovec ter Sanja Nose pripravili poseben obisk.

Obiskal nas je gospod Wraight. Gospod je Anglež, prihaja iz Londona. V Sloveniji v Beli krajini živi že 12 let. Za začetek smo mu učenci zapeli himno šole Žužemberk. Predstavil nam je življenje Napoleona. Povedal nam je vpliv ilirskih provinc na našem ozemlju. Povedal nam je veliko o načinu bojevanja; kako so se bojevali in da so na začetku boja imeli posebne zvoke, da so vedeli, kaj narediti. Predstavil nam je veliko zbirko starin. V zbirki so vojaški pribor, vojaška oprema, obleke, meč, krogle z bojišča ter potrebščine za osebno higieno. S seboj je prinesel tudi črnilo in peresa. Poskusili smo pisati s peresom ter steklenim peresom. Gospod je naša imena prebral po slovensko, šlo mu je zelo dobro. Gospod Wraight je iz našega razreda izbral učenca, katerega je oblekel v pravega narednika. Nadel mu je vojaško opremo: belo srajco, zelen suknjič, kapo, pas za meč, steklenico za vodo ter nahrbtnik. Dal mu je tudi puško.

Meni je bila ta izkušnja zelo všeč, saj sem spoznala nekaj o življenju Napoleona ter prvič videla in slišala govoriti čisto pravega Angleža. Zelo pa sem bila presenečena, saj je gospod poskusil razumeti slovensko. Take ure angleščine so mi všeč in upam, da bomo imeli še kakšno.

Iza Bradač,7. b, OŠ Žužemberk