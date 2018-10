Vaja evakuacije v OŠ Blanca

18.10.2018 | 10:20

Blanca - V ponedeljek, 8. oktobra, smo imeli na šoli vajo evakuacije. Ravnatelj je najprej alarmiral regijski center za obveščanje, ki je nato aktiviral gasilce PGD Blanca. Hkrati je ravnatelj izvedel zvočno obvestilo v šoli, da smo se po evakuacijskih poteh umaknili iz šolskih prostorov. Učiteljice in vzgojiteljice so nato na zbornem mestu predale informacijo o številu otrok ravnatelju, ki je vodji intervencije PGD Blanca podal poročilo, da je v stavbi še ena domnevna ponesrečenka. Sledilo je reševanje ponesrečenke iz zgornjega nadstropja. Nato so prostore šole pregledali gasilci in ugotovili, da v zgradbi ni več nikogar in da je vse pod nadzorom. Na koncu je vodja intervencijske enote razglasil konec nevarnosti.

Učenci in otroci vrtca so vajo zelo aktivno in z zanimanjem spremljali, a vseeno si želimo, da nas kaj takega nikoli ne doleti. Otroci bodo srečanja z gasilci raje nadgrajevali v svojih matičnih gasilskih društvih ter v šoli in vrtcu, kjer damo temu velik poudarek.

OŠ Blanca,

foto: Sabina Košir, Mateja Strnad

