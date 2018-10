Zmaga Carline Beco na jesenskih kasaških dirkah

18.10.2018 | 10:45

Foto: A. Medle

Šentjernej - Na šentjernejskem hipodromu je v nedeljo Klub za konjski šport Šentjernej v sodelovanju z občino Šentjernej pripravil tretje kasaške dirke. Poskrbeli so tudi za najmlajše, ki so se lahko bližje spoznali s poniji. Dan so popestrili z jahanjem ponija, poslikavo obraza, barvanjem pobarvank, vsak pa se je lahko posladkal tudi z odličnimi palačinkami.

Osrednji točki sporeda sta bili Spominska dirka Alfreda Trenza in finale krožne dirke za triletne kasače. Spominsko dirko sta za KK Komendo osvojili Ain`t she perfect in Lučka Müller s časom 1.20,1 na razdalji 2080. Finale krožne dirke pa je pripadlo triletnici Hot Coco (hlev Tomaž Košak – KK Stožice Ljubljana) in Mirku Gregorcu s časom 1.21,2. Drugo mesto sta osvojila šentjernejski tandem Planet in Alojz Franko s časom 1.21,3, Sky (lastnik Andraž Rumpret) in Marko Gorenc pa peto mesto s časom 1.23,6.

V 1. točki sporeda je z debitantskim nastopom odlično opravila Sarah z voznikom Rokom Hočevarjem, ki sta presenetila konkurenco z drugim mestom. Dirko sta končala s časom 1.23,1 na razdalji 2080 m. Četrto mesto sta osvojili Vanilia RG in Vesna Šuštaršič s časom 1.24,4.

Drugo mesto sta v 2. točki sporeda osvojili Loving Lolo in Lana Zrinjanin s časom 1.21,6 na razdalji 2080 m. Uspešno pa sta dirko končala tudi Rigill (hlev Medle) in Igor Novak z osvojenim petim mestom in časom 1.24,9.

V 4. točki sporeda se je po dveh mesecih premora ponovno na hipodromske steze vrnila Gulianne. Z njenim standardnim voznikom Tomažem Novakom sta zasedla četrto mesto s časom 1.21,2 na razdalji 2080 m.

V 6. točki sporeda so se v zadnji dirki pred finalom pomerile francoske kobile. Z zmago je edina šentjernejska predstavnica v tej dirki Carlina Beco (hlev Judež) prekinila urok drugim mest. Na vajetih Vita Šadla sta prišla skozi cilj s časom 1.22,4 na razdalji 2060 m.

R. Hočevar, L. Zrinjanin, Foto: Anja Medle

