Srečko Ocvirk se poteguje za nov županski mandat

18.10.2018 | 12:40

Srečko Ocvirk: Družba se skozi obdobja zelo spreminja. Želim, da v Sevnici ostanemo še naprej odprta in vključujoča skupnost.

Sevnica - Srečko Ocvirk, sevniški župan, je kandidat Slovenske ljudske stranke za župana občine Sevnica v obdobju 2018–2022, je sporočil na včerajšnji konferenci za novinarje.

V svojem programu napoveduje med drugim dograditev stadiona v Sevnici, gradnjo doma upokojencev in varovanih stanovanj v Sevnici, dodatne prostore za vrtec v Sevnici in Boštanju, obnovo in dograditev sevniške osnovne šole Ane Gale, preureditev širšega območja železniške postaje, nadaljevanje razvoja Lisce kot športno–rekreacijskega območja pripravo prostora za novo kulturno dvorano v Sevnici. Razvito kmetijstvo po njegovih besedah pomeni dolgoročno varnost pri zagotavljanju hrane, zato bo občina še naprej podpirala načrte glede lokalne samooskrbe. Podjetja potrebujejo zadosti ustreznih površin, zato bo občina zagotavljala zanje opremljen prostor. Zadosti površin potrebujejo tudi za stanovanjsko gradnjo in da bi bilo zadosti stanovanj, bodo gradili tudi večstanovanjske objekte, je rekel Ocvirk in napovedal še vlaganja na več drugih področjih.

SLS bo na volitvah v občini Sevnica nastopila z listo kandidatov za občinske svetnike, pri čemer računa na deset sedežev v občinskem svetu. Lista je preplet imen dosedanjih občinskih svetnikov in novih kandidatov, je rekel Srečko Ocvirk, ki je kandidaturo vložil včeraj.

V času novinarske konference je bil edini županski kandidat v sevniški občini. »Volitve so praznik demokracije. Če ne bo protikandidatov na volitvah, to pomeni, da so stranke ocenile, da ustrezno vodim občino,« se je odzval na vprašanje novinarke.

M. L.