Tetka jesen v radeškem vrtcu

18.10.2018 | 10:30

Radeče - Medtem, ko se je narava že dodobra odela v raznobarvne odtenke, so otroci Vrtca Radeče z njihovo tradicionalno prireditvijo obeležili teden otroka (1. do 5. oktober), v katerega so vnesli tudi pridih jesenskega časa.

Srečanje otrok, njihovih staršev in strokovnega osebja vrtca poimenovano Tetka jesen, je v popoldanskem času potekalo v znamenju športnih aktivnosti na prostem, peke kostanja in sproščenega druženja.

Tudi sicer so prostori obeh enot vrtca, Bibe Baje in Čira Čare, odeti v jesensko dekoracijo, kjer ne manjka želodov, kostanja, storžev, buč in pisanega listja. Družabno - športno popoldne pa je tudi letošnje leto še nekoliko bolj povezalo otroke različnih skupin, njihove starše in vzgojitelje in vzgojiteljice ter njihove pomočnike.

Doroteja Jazbec

