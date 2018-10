Učenke OŠ Bršljin na Poljskem

18.10.2018 | 10:45

Novo mesto, Niedzwiedzu - Osnovna šola Bršljin je koordinatorska šola dvoletnega Erasmus+ projekta »Experiencing Diversity through Art«. V preteklem šolskem letu je že gostila učence in učitelje s Poljske in Portugalske, v letošnjem letu pa načrtuje dva tedna aktivnosti na partnerskih šolah.

Prvi teden v oktobru je skupina osmih učenk obiskala šolo v Niedzwiedzu na Poljskem. Za večino učenk je bilo posebno doživetje že njihovo prvo potovanje z letalom na relaciji Zagreb-Varšava-Krakov. Prve dni so aktivnosti potekale v manjšem hostlu in na šoli v Koninkiju. Gostitelji so predstavili državo, njihove navade, igre, tradicionalne narodne noše, ples, pesmi in hrano regije Gorce. Tudi učenci s Portugalske in Slovenije so predstavili tipične igre in pripravili kulturno-družabni večer za družine, pri katerih so kasneje bivali.

Učenci so obiskali solni park v Rabki, kjer so se udeležili delavnice slikanja na steklo. V Krakovu so si ogledali grad in katedralo Wawel ter se za hip prestrašili zmaja, ki občasno bruhne ogenj in obiskovalce predrami med občudovanjem mogočne Visle. Spustili so se v podzemni muzej z bogato zbirko arheoloških ostankov mesta. S fotoaparatom v rokah so po skupinah raziskovali glavni trg z okolico. Fotografije so uporabili za pripravo razstave na Osnovni šoli Władisława Orkana v Niedzwiedzu.

Poudarek pri ostalih aktivnostih je bil na migracijah, ki so vodilna tema projekta. Učenci so prebrali leposlovne knjige nacionalnih avtorjev. Naše učenke so predstavile knjigo Žige X. Gombača: NK Svoboda. Učenci so izmenjali mnenja o knjigah in iskali skupne točke. Doma so morali pripraviti scenarij za gledališko igro in jo v angleščini odigrati pred osnovnošolci šole gostiteljice. Udeležili so se izkustvene delavnice na šoli v Krakovu, ki jih v vlogah migrantov (beguncev) in varuhov meje ni pustila ravnodušne. V igri »Galaksija migrantov« so spoznavali človekove pravice, pojme povezane z migracijami in iskali argumente v situacijskih igrah vlog. Gosta iz Velike Britanije in Ukrajine sta učencem razkrila njuno zgodbo selitve na Poljsko.

Bršljinske učenke so predstavile poezijo skozi kamišibaj in na lastnih primerih predstavile »živo knjižnico« z namenom, da se znanje prenese in uporabi tudi na partnerskih šolah in v njihovem lokalnem okolju.

Učenci so imeli možnost prisostvovati pouku in obiskati muzej pisatelja Władisława Orkana.

Skupni ples, doneče pesmi v treh jezikih, objemi, smeh in solze ob slovesu so priče nepozabnemu tednu na Poljskem.

Natalija Globevnik, OŠ Bršljin Novo mesto