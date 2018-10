Višje sodišče: Jerančič je kriv, 10 let zapora

18.10.2018 | 11:35

Bojan Jerančič (Foto: arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Višje sodišče v Ljubljani je v celoti potrdilo sodbo novomeškega, ki je Bojana Jerančiča iz Stopič zaradi poskusa umora Miodraga Lazarevića obsodilo na 10 let zapora.

Pred 10 dnevi je minilo eno leto, odkar je nekdanji gostilničar v svoj avtomobil zvabil znanca Lazarevića in ga odpeljal v gozd pri Šentjoštu. Tam je dal že prej izkopati jamo, v katero naj bi zakopal truplo. S pištolo je Lazarevića najmanj trikrat ustrelil v trebuh, nogo in hrbet, a je slednjemu kljub zelo resnim poškodbam uspelo pobegniti.

Med sojenjem je Jerančič v svojem zagovoru poudaril, da je v trenutku streljanja podoživel 20 let izsiljevanja, saj naj bi Lazarević od njega zahteval denar, ki mu ga je on že davno vrnil. Lazarević je povedal drugačno zgodbo in dejal, da sta imela kolegialen odnos.

Že prvostopenjsko sodišče je pri odmeri kazni upoštevalo, da je Jerančič dejanje storil naklepno in na zahrbten način, saj je bil on tisti, ki je dal skopati jamo (tudi če od vsega začetka ni bila namenjena oškodovancu), nabavil je orožje, oškodovanca zvabil v gozd in tam streljal nanj.

"V obtožnici je navedeno, da je streljal iz koristoljubja. Tega znaka kaznivega dejanja senat ni našel. Tudi če je obstajal dolg v višini 15 tisoč evrov, ni bil tak, da bi obtoženca napeljal k temu dejanju, gre za zanemarljiv znesek, če pogledamo priglašene terjatve iz njegovega osebnega stečaja," je ob razglasitvi sodbe na novomeškem okrožnem sodišču pojasnil predsednik petčlanskega senata Boštjan Kovič in dodal, da so pri odmeri kazni upoštevali tudi izvedensko mnenje psihiatrinje in kliničnega psihologa, ki sta rekla. da ima generalizirano anksiozno motnjo (nastala je zaradi več let trajajočih stresnih dejavnikov) ter da je dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.

Janja Ambrožič