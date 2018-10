Ne zamudite poslovilne turneje legendarnega tenorja

18.10.2018 | 13:15

José Carreras s simfoničnim orkestrom | Poslovilna turneja legendarnega tenorja | Ljubljana, Arena Stožice, 10. Marec 2019

Ne zamudite poslovilne turneje legendarnega tenorja.

Kralj čustvenih performansov in eden izmed najlepših tenorskih vokalov vseh časov, se s čustveno poslednjo turnejo, poslavlja od opernih dvoran in občinstev po vsem svetu. V svoji dolgoletni karieri je sodeloval s prestižnimi opernimi hišami, največjimi orkestri in skladatelji na svetu ter pustil velik pečat v svetu klasične glasbe, tako s samostojnimi performansi, kot tudi v legendarni zasedbi Treh Tenorjev, ko je v družbi Plácida Dominga in Luciana Pavarottija, navduševal polne dvorane obiskovalcev po vsem svetu in poskrbel za vrhunske, čustev polne koncerte.

Po dolgoletnem ustvarjanju in številnih prestižnih nagradah, ki jih je prejel za svoje delo ter po hudi bolezni, se je pred leti znova podal pred občinstva in na operne odre ter poskrbel za vrnitev, kot je še ni bilo. Njegov glas velja za enega izmed najlepših tenorskih vokalov vseh časov, njegova vrnitev na klasične odre pa nedvomno zajema romantičen repertoar, ki ga s svojo nežnostjo in vrhunskim glasom, približa obiskovalcem svojih koncertov in jih prav gotovo ne pusti ravnodušnih. V svoji poslednji turneji, obljublja koncert, poln čustev in strasti.

Vabimo vas, da se poslovilne turneje enega izmed najlepših tenorskih vokalov, če ne celo najlepšega, udeležite tudi sami in začutite romantično noto njegovega glasu. V sklopu zadnje, poslovilne turneje, bo legendarni tenor, obiskal tudi Ljubljano. Občinstvo v ljubljanski Areni Stožice bo pustil brez besed 10. marca 2019.

Vstopnice za romantični koncert bodo na voljo že JUTRI, 19. OKTOBRA 2019, zato ne zamudite odprtja prodaje in si zagotovite svoje mesto na zadnji turneji legendarnega tenorja!

