Energetika načrtuje tudi proizvodnjo peletov

18.10.2018 | 14:20

Šentrupertski svetniki so se sinoči najverjetneje še zadnjič sestali v tem mandatu.

Šentrupert - Javno podjetje Energetika Šentrupert, ki je v 100-odstotni občinski lasti, načrtuje investicijo v manjšo peletirno linijo v objektih v neposredni bližini obstoječega kompleksa kotlovnice na Dobu, kajti s temi bi povečali porabo toplotne energije izven kurilne sezone. Kot je na sinočnji seji občinskega sveta dejal direktor Energetike Marko Kos, je predvidena investicija »logičen zaključek. oz projekt, ki bi nadaljeval, kar že imajo«.

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo toplotne energije iz kotlovnice, druga dejavnost je soproizvodnja toplotne in električne energije iz kogeneracijske enote, tretja dejavnost pa je čiščenje odpadnih vod. Po besedah direktorja jim poleti ostaja toplota, ki bi jo lahko koristno uporabili za sušenje surovine. Linija bi dnevno omogočala proizvodnjo 25 ton peletov za kurjavo, ki bi jih nato prodajali na trgu. Investicija je ocenjena na okoli pol milijona evrov, Energetiki pa bi se povrnila v štirih letih, pravi Kos, kajti na peletirni liniji so bistveno višji zaslužki kot na kogeneraciji.

Občinski svet, ki je skladno s sklepom junijske seje tudi nadzorni svet Energetike, je soglašal, da podjetje za izgradnjo linije izdela potrebno investicijsko dokumentacijo, s katero bodo presodili, ali je projekt sploh ekonomsko upravičen. Če se bo izkazalo, da je temu tako, bo o investiciji nato odločal nov občinski svet, saj so pred vrati lokalne volitve.

Svetnica Janja Grebenc je v razpravi dejala, da pozdravlja naložbo Energetike, ki se na ta način razvija. Župan Rupert Gole je ob tem dodal, da se mu zdi pametno, da Energetika, ki v zadnjem obdobju beleži dobre rezultate, dobiček vlaga v nove projekte. Po njegovih besedah uporaba peletov strmo narašča.

Občinski svet, ki se je včeraj verjetno zadnjič sestal v tem mandatu, se je načeloma tudi strinjal, da se lahko župan in direktor Energetike dogovarjata o pogojih prenosa oziroma odkupa stavbne pravice za vrtec Čebelica od podjetja J-Invest. Ko bodo znani vsi pogoji podjetja J-Invest za odkup, pa bo morala Energetika pred izvedbo predlaganega pravnega posla pridobiti vsa ustrezna soglasja, vključno s soglasjem novega občinskega sveta. Med drugim so svetniki podali tudi soglasje k sklenitvi sodne poravnave med Energetiko in družbo JMW Fire za njene neporavnane obveznosti iz naslova omrežnine, obračunane za storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Doba.

