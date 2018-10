Prepih se bo lahko širil

18.10.2018 | 17:00

Foto: Nebojša Tejić/STA, spletna stran Vlade RS

Ljubljana, Novo mesto - Vlada je izdala Mestni občini Novo mesto soglasje za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za območje turističnega kompleksa Prepih, ki spada v območje državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine. Območje načrtovanja občine leži osem kilometrov južno od Novega mesta ob glavni cesti Novo mesto – Metlika.

Območje gostinsko turističnega kompleksa Prepih je namenjeno razvoju gostinskih, turističnih in rekreativnih dejavnosti in se ureja kot pomembna turistična točka ob vhodu na Gorjance, pri širitvi pa bi šlo za zapolnitev obstoječe pozidave. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bi lahko s konkretnim povečanjem območja proti vzhodu ter manjšimi razširitvami na jugovzhod in jugozahod naročnik uspešno realiziral želene razvojne potrebe. Območje širitve na severovzhod zajema predvidene športno rekreacijske površine, kjer gradnja objektov, razen enostavnih, ni predvidena, in gre le za ureditve terena za namen športa, rekreacije in prostočasnih dejavnosti ter ureditve ostalih zelenih in manipulativnih površin.

M. Ž.