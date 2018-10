Politika drugačnega pristopa

18.10.2018 | 18:45

S tiskovne konference

Luka Bubnjić

Kočevje - 32-letni Luka Bubnjić iz Konca vasi, po poklicu ekonomski tehnik, zaposlen v distribucijskem podjetju v Kraju, je kandidat SDS za župana kočevske občine. Od leta 2012 je predsednik OO SDS Kočevje, zadnja štiri leta je bil kot občinski svetnik predsednik odbora za infrastrukturo in okolje, poleg tega pa tudi član sveta Podjetniškega inkubatorja Kočevje. »V teh štirih letih sem spoznal sistem, kako deluje in kje so tiste izboljšave, ki bi prinesle Kočevju še dodaten razvoj in stabilnost,« pravi.

O razlogu, zakaj se je odločil, da kandidira, je na tiskovni konferenci povedal: »Ker pred štiri leti v OO SDS nismo imeli kandidata, sem se glede na rezultate na letošnjih državnozborskih volitvah, na katerih smo kot stranka dosegli izjemen rezultat tako na državnem nivoju kot tudi v Kočevju, kjer sem kot kandidat zmagal, odločil, da prevzamem odgovornost in ljudem ponudim politiko drugačnega pristopa.«

Prioriteti njegovega dela bosta zdravstvo in varnost. »V tem trenutku so težave v zdravstvu kar velike. Ljudje, ki hodijo v Zdravstveni dom Kočevje, so nezadovoljni. Poznamo program in ključne elemente, ki bodo prispevali k vzpostavitvi reda v zdravstvu,« pravi in dodaja, da poznajo rešitve tudi za varnost, za katero bodo potrebne sistemske rešitve na državnem nivoju. Tretja pomembna točka njegovega dela pa bo povezovanje in sodelovanje z vsemi akterji in vsemi projekti, ki bodo dobri za Kočevje.

SDS bo na letošnjih volitvah v občini Kočevje nastopila z listo kandidatov za občinske svetnike, pri čemer računa, kot je povedal Bubnjić, na 12 sedežev v občinskem svetu, kar bi jim s podporo romskega svetnika zagotovilo večino. Sedaj ima SDS v kočevskem občinskem svetu dva predstavnika.

M. Leskovšek – Svete