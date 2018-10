Padel z zidarskega odra; trčili osebni vozili

18.10.2018 | 18:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Danes ob 12.12 sta na Cesti krških žrtev v Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, odstranili poškodovano vozilo s cestišča, počistili razlito motorno tekočino, voznico pa napotili na preventivni pregled na urgenco Zdravstvenega doma Krško, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Padel z zidarskega odra

Ob 17.32 je v naselju Črnc, občina Brežice, delavec padel z zidarskega odra in se poškodoval. Reševalci NMP Brežice so ga na kraju oskrbeli in ga prepeljali v brežiški urgentni center. Obveščene so bile pristojne službe, so še dodali z brežiškega centra za obveščanje.

Pomagali pri prenosu pokojnika

Na Uršnih selih, občina Novo mesto, pa so gasilci GRC Novo mesto in PGD Uršna sela ob 12.30 pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in pogrebni službi Komunale Novo mesto pri prenosu pokojnika.

R. N.