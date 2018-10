Obnovili vodovod in razširili cestišče

18.10.2018 | 20:00

Županja je skupaj z najmlajšo občanko ulice investicijo uradno predala namenu.

Semič - V sklopu praznovanja občinskega praznika so včeraj v Semiču odprli prenovljen vodovod v ulici Gaber. Že lani so v spodnjem delu ulice položili 200 m novih vodovodnih cevi, letos so obnovili tristo metrski odsek, obenem pa so za poldrugi meter razširili tudi cestišče in zgradili 177 m opornega zidu, ki v višino meri 1,5 m. Vrednost investicije, ki jo je izvedlo Javno podjetje Komunala Črnomelj skupaj s podizvajalcem, je znašala nekaj manj kot 119.000 evrov, so sporočili s semiške občine.

Zbrane je na včerajšnji slovesnosti nagovorila županja Polona Kambič, ki je izpostavila, da so se z obnovo vodovoda na tem koncu občine začeli že leta 2014. »V ulici Pod Vrhom je bilo obnovljenega 283 m vodovoda v vrednosti nekaj manj kot 41.000 evrov. Leta 2016 se je obnovil odcep od ulice Pod Vrhom preko državne ceste do razbremenilnika v dolžini 87 m in v vrednosti skoraj 21.000 evrov. Na Kolodvorski cesti se je obnovil odcep v dolžini 182 m, v Kotu pa vodovod vse do občinske meje v dolžini 891 m in nadaljevanje odseka VH železniška postaja – Kot v skupni vrednosti nekaj več kot 96.000 evrov,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N., foto: občina Črnomelj

