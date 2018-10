Kmetica leta je Marija Jakše

18.10.2018

Marija Jakše (foto: L. M., arhiv DL)

Pred nekaj minutami so v Zagorju ob Savi razglasili letošnjo kmetico leta. To je postala Marija Jakše iz Malega Podljubna. Večkrat smo tudi na Dolenjskem listu o njej poročali kot o izvrstni gospodinji, ki na tekmovanjih peke kruha posega po najvišjih odličjih. Tako je ponosna dobitnica kar šestih zlatih plaket za peko kruha.Dobitnici nocojšnjega laskavega naziva iskreno čestitamo tudi mi, ko bo ob vsem svojem delu našla le malo časa, pa jo bomo obiskali in o njej zapisali še kaj več.