Javna dražba: manj ohranjena kolesa po 10, najdražje 30 evrov

19.10.2018 | 18:25

Foto: FURS

Novo mesto - Finančna uprava (FURS) bo jutri ob 10. uri v Dragančevju (objekt 16) v Novem mestu organizirala javno dražbo najdenih stvari. Na seznamu je več kot 50 predmetov, največ koles, najde se pa tudi motorna žaga, akumulatorski vijačnik, digitalni fotoaparat, motoristična čelada in ročna ura. Izklicne cene so ugodne, saj so predmeti, ki so v slabšem stanju, ocenjeni na 10, večina na 20, najdražji (gorsko kolo znamke Scott) pa na 30 evrov.

Stvari se prodajajo po načelu videno – kupljeno, brez garancije, pa tudi reklamacija po prevzemu ni mogoča.

Ogled predmetov je mogoč na dan javne dražbe med 9. in 10. uro. Pogoj za udeležbo je predhodna registracija pri davčnem organu na mestu izvedbe javne dražbe (od 9. ure dalje). Kdor se ne bo registriral, ne bo mogel sodelovati. Udeleženec javne dražbe izkaže svojo identiteto z osebnim dokumentom.

Kupci bodo morali kupnine poravnati takoj ter prevzeti kupljene stvari po končani javni dražbi.

Eno leto so čakali oz iskali lastnike

Ker nas je zanimalo, od kod so ti najdeni predmeti, ki jih bo prodajal FURS, smo se obrnili na njihovo službo za odnose z javnostmi.

"V konkretni javni dražbi, ki jo omenjate, gre za prodajo najdenih predmetov, ki jih najditelji prinesejo na policijo, v enem letu pa se ne najde lastnika oz. se ta ne javi. Če po tem obdobju najditelj ne želi pridobiti lastninske pravice, se predmet šteje za opuščenega in postane last države. Finančna uprava RS takšne predmete proda, izkupiček od prodaje pa je prihodek proračuna Republike Slovenije. Pred leti je bila za takšne javne dražbe pristojna policija, od leta 2017 pa jih izvaja Finančna uprava RS," se glasi pojasnilo FURS.

V odgovoru dodajajo, da gre za rabljene predmete, pretežno kolesa, ki so večinoma stara več let, zato so njihove vrednosti nizke.

In kaj če kakšnega predmeta ne prodajo?

"Takšni predmeti se na javnih dražbah skoraj vedno prodajo. Če se kakšen predmet ne proda, pa gre lahko tudi v uničenje."

Druge dražbe

Na spletni strani FURS je objavljenih še več drugih dražb. "Pri ostalih javnih dražbah pa FURS prodaja premično premoženje, ki ga zarubi davčnim dolžnikom ali pa izvaja ukrep nedavčne izvršbe za druge predlagatelje," so še pojasnili.

Janja Ambrožič