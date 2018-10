Na Gačah se pripravljajo zelo resno

Črmošnjice - V smučarskem središču Gače se na Novo sezono pripravljajo zelo resno in so nanjo praktično že pripravljeni. Kupili so petnajst novih snežnih topov, vse žičniške naprave so servisirane, dobro so prestale preglede in so dobile nova dovoljenja, teptalni stroji so obnovljeni, dvema so zamenjali tudi gosenice, precej novosti pa pripravljajo tudi na področju gostinstva in organizacije celovitega delovanja smučišča.

Zelo pomembna novost so novi snežni topovi, ki jih je upravljavec smučišča kupil pri slovenskem podjetju Sherpa. Novi topovi delajo umetni sneg že pri samo - 1,5 stopinje Celzija in ob stoodstotni vlažnosti, česar naprave, ki so jih imeli na Gačah do sedaj in kakršne uporabljajo na večini smučišč, ne zmorejo, saj potrebujejo precej nižje temperature, ki pa jih na Gačah ni ravno pogosto.

Vodja smučišča Borut Koprivnik je na včerajšnji novinarski konferenci povedal, da so poleg temeljitega servisa vseh žičniških naprav tudi nekoliko razširili smučišče, tako da so podrli nekaj dreves in tudi štartne in ciljne hišice, ki že več let niso bile v uporabi. Zamenjali so tudi dotrajane reduktorje, ki so bili razlog za pogosto ustavljanje žičnic ter prebarvali stebre. Ena od novosti bo tudi tekmovalna proga na žetone, kjer si bodo smučarji lahko izmerili čas, cena žetona pa bo en evro. Na delovanje je pripravljeno tudi smučišče ob žičnicah Vrh 1 in Vrh 2.

Da bi smučarje znova privabili na smučišče, v predprodaji ponujajo letno vozovnico za odrasle za vsega 99 evrov (lani 350), kolikor znaša cena približno štirih dnevnih vozovnic.

Obljubljajo tudi bolj skrbno urejene tekaške proge, ki bodo še vedno brezplačne, tekači pa bodo lahko njihov trud nagradili s prostovoljnimi prispevki, saj urejanje tekaških prog tudi ni zastonj.

Ob odprtju smučišča načrtujejo tako imenovani ski opening vikend s cenejšimi cenami vozovnic, ob koncu tedna bo poskrbljeno tudi za zabavo z DJ-jem, povečali so gostinsko ploščad, novost je tudi nova hiška s ponudbo hrane na smučišču.

"Prijavili smo se tudi na nekatere razpise za razvoj športne infrastrukture. Na razpisu Fundacije za šport smo bili uspešni, rezultate razpisa financiranja skozi instrument CLLD pa pričakujemo v naslednjih dneh," pravi Borut Koprivnik in doda, da imajo s smučiščem še več načrtov. Najbolj aktualna sta ureditev nočne smuke in ureditev gorskokolesarskih prog, s čimer bi delovanje središča raztegnili na celo leto. Tako se dogovarjajo tudi z morebitnimi partnerji, ki bi na Gačah organizirali izposojo koles in zagotovili vodenje. Načrte smučarske šole Zavoj je predstavil Urban Kupec.

Na novinarski konferenci je semiška županja Polona Kambič povedala da je navdušena in srečna ob načrtih najemnika smučišča, katerega delovanje je lani z nakupom vozovnic za šole podprlo šestnajst občin, kar od njih pričakuje tudi letos, čeprav sta do sedaj podporo že potrdili le novomeška in semiška občina. Povedala je, da je semiška občina tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo parkirišča za avtodome na Gačah, da načrtujejo podaljšanje smučišča do doline oziroma do Srednje vasi, kjer je se ob otoplitvah sneg zadrži dlje kot na vrhu, in da načrtujejo celotni razvoj vasi Črmošnjice in Srednja vas, ki bi se tako s svojimi prebivalci vključile v širšo turistično ponudbo območja.

