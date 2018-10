Traktor jo je stisnil

19.10.2018 | 07:00

Simbolična slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 18.26 uri je v naselju Podboršt, občina Sevnica, traktor stisnil občanko ob traktorski priključek in jo poškodoval. Reševalci NMP Sevnica so jo na kraju oskrbeli in jo prepeljali v UC SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:30 do 9:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovaimi iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA, TP STRAŽNJI VRH, TP ROŽIČ VRH, TP TUŠEV DOL;

- od 8:00 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu Interna;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2, TP MAVRLEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS na izvodu PROTI GASILNEMU DOMU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP CESTA izvod PROTI KRŠKEM med 8:30 in 12:00 uro in na območju TP KRŠKO ŠOLA TSŠ izvod POŠTA, SODIŠČE med 11:00 in 15:00 uro; na področju nadzorništva Sevnica, na območju TP SLANČJI VRH izvod SLANČJI VRH – CERKEV med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP SEVNICA RIBNIK izvod OB GOZDU PREDANIČ med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.