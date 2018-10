Padel z gradbenega odra; izsilil jo je

Včeraj okoli 17.30 se je zgodila nesreča pri delu v Črncu na območju Brežic. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 24-letni moški izvajal dela na gradbenem odru in padel z višine okoli dveh metrov. Huje poškodovanega so reševalci odpeljali v bolnišnico, okoliščine pa policisti še preiskujejo in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Krški policisti so bili nekaj po 12. uri obveščeni o prometni nesreči na Cesti krških žrtev. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 38-letni voznik avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozila 69-letna voznica. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala, povzročitelju pa so policisti zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Okradli so jih

V Tanči Gori je v dopoldanskih urah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in z vlomom povzročil premoženjsko škodo.

Prav tako dopoldne je v kraju Slogonsko na območju Brežic neznanec skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil denar ter zlat nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Med 17. in 20. uro je Občicah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel denar.

Prijeli 28 migrantov

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Sinji Vrh in Nova vas pri Mokricah izsledili ter prijeli 28 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Pakistana, Bangladeša in Albanije še niso zaključeni.

