Pripravili bodo največji jabolčni zavitek

19.10.2018 | 17:30

Lani so sestavili jabolčni zavitek, ki je v dolžino meril več kot 120 m. (Foto: R. N., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - S strokovnimi vodenji po razstavi za učence osnovnih šol se danes začenja že 18. Praznik topliškega jabolka, ki je osrednja jesenska in ena najprepoznavnejših prireditev v občini Dolenjske Toplice. Dogajanje je po kot ponavadi zgoščeno v soboto in nedeljo. Namen je promocija lokalno pridelane hrane in zdravega načina življenja, pravijo na topliški občini, ki skupaj s tamkajšnjim društvom podeželskih žena ter Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto, znova pripravljajo bogat in pester program.

Tradicionalno bodo prikazali predelavo jabolk v jabolčni sok in določanje zrelosti jabolk, na ogled bo kulinarična razstava jedi iz jabolk ter jabolka travniških nasadov in zdravilne rastline, izbirali bodo največje in najtežje jesenske pridelke. Letošnja novost je priprava največjega jabolčnega zavitka v enem kosu, ki naj bi bil dolg najmanj 40 m, pravijo prireditelji. Prireditev bo jutri odprla ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec.

Željni rekreacije se bodo lahko podali po medeni poti, ki je označena, na njej pa se bodo lahko ustavili na kmetiji Šercelj na Selih in v destilarni in čokoladnici Berryshka v Obrhu. Prireditev bo v vsakem vremenu, saj bodo poskrbeli za šotor, če bo treba. Natančnejši program si lahko ogledate na spletni strani občine.

R. N.