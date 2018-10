Mladi ljubijo tudi poezijo!

19.10.2018 | 11:30

Nagrajenci letošnjih Pavčkovih vitic z vodjo projekta Mojco Žefran (na desni), ravnateljem šole Danijelom Brezovarjem ter članom ocenjevalne komisije Milanom Markljem (zadaj na levi).

Mirna Peč - Zaključni dogodek letošnjega praznovanja 90-letnice rojstva pesnika Toneta Pavčka, mirnopeškega rojaka in častnega občana, po katerem nosi domača osnovna šola tudi ime, je bil 5. literarni natečaj Pavčkove vitice. Včeraj popoldne so pripravili zaključno prireditev s podelitvijo priznanj.

Šolski mladinski pevski zbor je lepo prepeval uglasbene pesmi Toneta Pavčka.

Kot je poudaril ravnatelj Danijel Brezovar, ki ima največ zaslug za rojstvo literarnega natečaja, želijo tudi na tak način ohranjati spomin na velikega pesnika, ter pri mladih spodbujati spoštljiv odnos do lepe slovenske besede. »Res nas veseli, da smo uspeli k ustvarjalnosti pritegniti mlade od 1. do 9. razreda z Dolenjske, Bele krajine in Posavja, pa tudi od drugod, kar pomeni, da bo ta natečaj morda nekoč vseslovenski. Na začetku nas je bilo kar malce strah, ker je na šolah veliko različnih projektov, a Tone Pavček je očitno tako znan, da je pritegnil mentorje in mlade ustvarjalce, tako da naš razpis Pavčkove vitice z vsakim letom raste tako po kvaliteti kot po kvantiteti,« je dejal Brezovar in se zahvalil za sodelovanje vsem šolarjem in njihovim mentorjem.

Odziv na 5. literarni natečaj je bil izjemen, saj je sodelovalo 147 učencev iz 16 osnovnih šol z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja, tokrat prvič tudi z gorenjskega konca. Poslali so kar 165 pesmi. Nekateri sodelujejo od vsega začetka. Kot pravi vodja projekta Mojca Žefran, prof. slovenskega jezika, je bila vodilna pesem letošnjega natečaja prva kitica Pavčkove pesmi Prava pesem. Nekaterim sodelujočim so bili navdih Pavčkovi stihi, spet drugi so ubrali svoj način izražanja. »Mladi pesniki so poglobljeno razmišljali o tem, kdaj in kako se prava pesem rodi in kdo jo napiše. Brez dvoma so vsi pokazali in dokazali, da ljubijo poezijo,« pravi Žefranova.

Strokovna komisija (poleg Žefranove sta jo sestavljala še pesnica in vodja novomeške območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar ter pesnik, pisatelj in urednik Milan Markelj) je imela zahtevno nalogo pri izbiri najboljših treh v vsaki starostni kategoriji. Upoštevala je kriterije, kot so izvirnost, jezikovno bogatost, slogovno in oblikovno dodelanost ter metaforičnost literarnih del.

Danijel Brezovar in Mojca Žefran sta najboljšim mladim pesnikom podelila priznanja.

Nagrajenci v prvi triadi so: Tara Božič iz 3.r. OŠ Grm ter Vid Gorenc iz 1.r. in Sandi Novak iz 3. r. OŠ Toneta Pavčka; v drugi triadi: Iva Krkoč in Nina Topolovec Fajfarič, oba iz 6. r. OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, ter Ema Erna Weber iz 6. r. OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert; v tretji triadi: Nina Strašek in Lara Velkavrh, obe iz 8. r. OŠ Bršljin, ter Nadja Jarca iz 7.r. OŠ Toneta Pavčka.

Prav vse prispele pesmi na natečaj so kot običajno objavili v posebnem zborniku, ki ga je tokrat oblikoval Tomaž Bahč.

6. literarni natečaj Pavčkove vitice bo razpisan marca prihodnje leto.

Besedilo in foto: L. Markelj

