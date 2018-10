V dveh posavskih občinah županske volitve že odločene

19.10.2018 | 10:40

Foto: R. N., arhiv DL

Včeraj se je iztekel rok za oddajo kandidatur za volitve županov in občinskih svetnikov. Kandidature bodo uradne po potrditvi na občinskih volilnih komisijah, najpozneje 28. oktobra, v dveh posavskih občinah pa so županske volitve že odločene.

V Krškem se v boj za župana podajajo štirje kandidati: Miran Stanko (SLS), Dušan Dornik (SMC, DeSUS in ROK), Božidar Resnik (Dobra država) in Aleš Suša (Levica)

V Brežicah je kandidaturo za župana do predpisanega roka oddalo pet kandidatov, in sicer: Ivan Molan (Dražen Levojević in skupina volivcev), Peter Dirnbek (Levica), Matija Kolarič (SD), Igor Zorčič (SMC) in Andrej Gerjevič (Lista Sonce).

V Kostanjevici na Krki se v župansko tekmo podajajo Ladko Petretič (Robert Zagorc in skupina volivcev), Andrej Rajar (Jože Junkar in skupina volivcev), Andrej Kerin (SNS), Vesna Hrovat (Ana Pajić in skupina volivcev) ter Andrej Božič (Krošl Matjaž in skupina volivcev).

V Bistrici ob Sotli sta kandidature vložila Franjo Debelak (Dušan Berkovič in skupina volivcev) ter Petra Misija Zorko (Metoda Rainer in skupina volivcev).

V Radečah in Sevnici pa so županske volitve praktično že odločene. Če bosta občinski volilni komisiji potrdili edini vloženi kandidaturi, bosta občini še naprej vodila sedanja župana – Sevnico Srečko Ocvirk (SLS), Radeče pa Tomaž Režun (SD). Drugih kandidatur do predpisanega roka namreč ni bilo.

Za ostale občine podatke o vloženih kandidaturah še zbiramo.

B. B.